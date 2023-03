Viatura da PMDF capota na DF-128 e dois policiais ficam feridos

De acordo com a PMDF, o sargento Avelar ficou em estado grave e foi transportado para o Hospital de Base (IHBB)

Uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) capotou, no início da tarde desta terça-feira (21), na DF-128, sentido Planaltina de Goiás. Dois policiais do Batalhão de Policiamento Rural ficaram feridos com o acidente.

Segundo testemunhas, por volta das 13h40, foi possível ouvir o carro capotando. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado para atender os militares.

Veja o vídeo do atendimento:

De acordo com o CBMDF, o sargento Avelar, de 43 anos, apresentava pneumotórax, fratura no ombro direito e na face e estava inconsciente. Ele foi transportado para o Hospital de Base (IHBB) pelo helicóptero da corporação.

O segundo policial, o soldado Rocha, de 35 anos, apresentava fratura nas costelas e se queixava de dor no braço esquerdo. Ele também foi levado para o Hospital de Base.

Ainda segundo a corporação, a dupla se deslocava para atender uma ocorrência de invasão de terras na área Rural Rota do Cavalo.