Zoológico de Brasília prorroga inscrições para voluntários 

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) prorrogou, nesta terça-feira (21), as inscrições para o programa de voluntariado, que poderão ser feitas até as 23h59 de quarta (22). São 100 vagas para diversas áreas, como biologia, medicina veterinária, ciências ambientais, agroecologia, gestão ambiental, engenharia ambiental, jornalismo, publicidade e propaganda, marketing, design gráfico e fotografia.

“Muitas pessoas tiveram dificuldade de realizar a inscrição devido à lentidão do site”, explica o presidente da Comissão de Prestação de Serviço Voluntário do Zoológico, Roger Conrado. “Isso aconteceu por causa da grande quantidade de acessos, por isso decidimos prorrogar as inscrições.”

Os interessados devem fazer cadastro no site Voluntariado em Ação e, de acordo com o perfil, se inscrever para as vagas correspondentes. As áreas disponíveis são observação de plantel, atendimento em educação ambiental, práticas sustentáveis, enriquecimento ambiental, produção fotográfica e apoio na criação de conteúdo para as redes sociais do Zoológico, entre outros. Os selecionados para a segunda fase vão receber um e-mail confirmando a próxima etapa.

O programa de voluntariado do Zoológico de Brasília é considerado um dos maiores do GDF. Desde a sua criação, em 2016, mais de 1,5 mil voluntários já passaram pelo projeto. Os selecionados devem cumprir, no mínimo, quatro horas semanais e, no máximo, quatro horas diárias.

→ Inscrições até as 23h59 desta quarta-feira (22), pelo site Voluntariado em Ação.

Com informações da Agência Brasília