Vias do Plano Piloto passam por limpeza após fortes chuvas

Devido às fortes chuvas que atingiram a região do Plano Piloto nesta quinta-feira (11), equipes da administração regional estão atuando em demandas emergenciais e prestando o auxílio necessário a cada situação, com apoio da Novacap e SLU.

Com a força do vento, uma árvore caiu na 212 Sul. Acionada, a Novacap encaminhou uma equipe para atuar na retirada de galhos que estavam na pista. Não houve nenhum dano, o que evitou a necessidade de fazer interferências no trânsito.

As equipes trabalham diariamente na limpeza das vias públicas e na desobstrução de bocas de lobo e demais pontos afetados pelas chuvas, com prioridade nas tesourinhas da Asa Norte.

O administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, lembra que, mesmo com os trabalhos preventivos rotineiros, o grande volume de água em um curto espaço de tempo sobrecarregou a rede em alguns trechos. “Não temos como controlar as forças da natureza, mas estamos sempre alertas e de prontidão”, afirmou.

*Com informações da Agência Brasília