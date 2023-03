Viaduto do Recanto das Emas é entregue à população

Governador Ibaneis Rocha inaugura elevado que beneficia cerca de 60 mil motoristas e teve investimento de mais de R$ 30 milhões

O viaduto do Recanto das Emas está prontinho e entregue à população. O governador Ibaneis Rocha inaugurou, na manhã deste sábado (18), o elevado que vai beneficiar cerca de 60 mil motoristas diariamente. Parte deles, aliás, já sente a melhoria no tráfego na região, visto que a parte inferior já havia sido liberada para os veículos. A obra, de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), teve um investimento de R$ 30,9 milhões por parte do GDF.

Uma estrutura moderna que criou novo acesso ao Recanto e ao Riacho Fundo II, cidade vizinha, e que melhora a fluidez para quem transita no sentido Gama-Samambaia e vice-versa. “Era um sonho antigo e uma necessidade dos moradores daqui esse viaduto. Conseguimos tirá-lo do papel, diferentemente das gestões anteriores”, pontuou o governador. “Tenho a certeza que a obra trará conforto e segurança para todos que moram ou passam por aqui”, afirmou. Ao lado de diversos secretários de Estado, parlamentares e administradores, Ibaneis descerrou a placa de inauguração do esperado viaduto.

Agilidade e paz

Morador do Gama, o vendedor Francisco Mourão 51, passa ali diariamente, já que faz serviços no Recanto, Samambaia e outras cidades. Para ele, a vida só vem melhorando. “O governo está de parabéns. Isso significa agilidade no trânsito, paz para o morador. E para mim, que trabalho com venda, o tempo é ‘ouro’ . Não fico mais parado no engarrafamento”, celebrou.

Presente à cerimônia, o presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur, lembrou a dificuldade que era transitar na região onde um balão antigo gerava enormes engarrafamentos. “Quem é que conseguia passar sábado uma hora dessas aqui com tanta tranquilidade? Antes, tínhamos um trânsito todo travado. Isso é qualidade de vida para todos, é mais tempo para o brasiliense ficar com a família”, destacou.

Além da fluidez nas pistas, o elevado reduz a chance de acidentes por ali, conforme lembrou o administrador do Recanto, Carlos Dalvan. E já vem proporcionando o aquecimento da economia das duas cidades. “Antigamente, os empresários não queriam investir aqui. Agora com toda essa mobilidade já temos quatro supermercados que vieram pra cá. Isso é geração de emprego e renda para nossa cidade”, celebrou.

“É uma obra de suma importância para ambas as regiões administrativas, que vão crescer ainda mais. A rotatória que existia aqui estava saturada”, frisou a administradora do Riacho Fundo II, Ana Maria Silva.

Recuperação asfáltica até o Gama

No evento, o governador Ibaneis assinou ainda a ordem de serviço para a restauração da Estrada Parque Contorno (DF-001), do viaduto até o Balão do Periquito, no Gama. A obra, também de responsabilidade do DER, custará cerca de R$ 6,3 milhões e servirá como complemento da mobilidade proporcionada pelo viaduto.

