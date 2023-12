Estrutural amanhece bloqueada por manifestação

O resultado disso foi um movimento ainda maior do que o normal na EPTG, de motoristas que tentavam fugir do caos

A manhã desta sexta-feira (8) começou caótica para o brasiliense que precisa pegar a Via Estrutural. Uma manifestação com barricada de pneus queimados e cones bloqueou totalmente a rodovia nos dois sentidos. De acordo com as informações preliminares, isso está sendo motivado pelas derrubadas recentes ocorridas na 26 de Setembro.

Por volta das 7h40, agentes do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) e da Polícia Militar conseguiram desbloquear a rodovia e liberar o trânsito.

Antes, a fumaça preta era vista de longe na pista norte, mas a sul também estava bloqueada e com fluxo mínimo. No começo da manhã, a velocidade média nas vias chegou a ser de apenas 8 km/h.

O resultado disso foi um movimento ainda maior do que o normal na EPTG, de motoristas que tentavam fugir do caos instaurado na rodovia vizinha.