Via de prédio que desabou em Taguatinga será interditada nesta quinta (3)

A via onde fica localizada o prédio que desabou em Taguatinga Sul, no início de janeiro deste ano, será interditada para que o edifício seja demolido a partir das 8h desta quinta-feira (3).

Por segurança, a área próxima ao imóvel foi evacuada pela Defesa Civil e o Detran fará interdição da via, localizada na QSE Área Especial 20.

O Detran recomenda aos motoristas que procurem utilizar a via da QSE 7 e o Pistão Sul como rotas alternativas durante os trabalhos de demolição, que devem durar até sexta-feira (4).

Defesa Civil coordenará a demolição do prédio em Taguatinga Sul. Foto: Divulgação/Defesa Civil

Uma empresa foi contratada pelo proprietário do imóvel para fazer a demolição. Porém, a Defesa Civil ficou responsável pela coordenação. Com isso, será montado um posto de comando de incidentes no local, garantindo segurança e organização do processo de demolição.