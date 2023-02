Via de acesso ao Aeroporto de Brasília ganha iluminação LED

Fruto de parceria entre a CEB Ipes e a Inframerica, trabalho prevê a instalação de 106 novos postes na pista de acesso às concessionárias

Em alguns dias, uma das principais vias de chegada a Brasília estará de cara nova. A CEB Ipes, em parceria com a Inframerica, concessionária do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, está em fase de finalização das obras de eficiência energética em uma das vias de acesso ao terminal.

O projeto prevê a instalação de 106 postes de aço de 7,5 m com luminárias de LED de 120W, um poste de aço duplo de 7,5 m de altura e luminária de LED 120W, totalizando 108 luminárias de LED com 120W de potência. As obras estão em ritmo acelerado de execução. Para esses trabalhos, foram investidos R$ 380 mil reais.

“Além de deixar uma das principais vias de entrada da nossa capital mais bonita para os visitantes, a substituição da iluminação atual por modelos em LED vai beneficiar os milhares de trabalhadores de todos os empreendimentos que atuam nessa região”, aponta o presidente da CEB Ipes, Edison Garcia.

O gestor reforça: “Inframerica se mostrou uma parceira estratégica para viabilizar esse projeto. Uma luminotécnica mais eficiente, além de reduzir os custos operacionais para a concessionária, ainda valoriza o nosso belo aeroporto, segundo terminal aeroviário com maior fluxo de passageiros no país”.

Também faz parte do planejamento de obras da CEB Ipes a substituição das luminárias da via de acesso à Base Aérea de Brasília.

Com informações da Agência Brasília