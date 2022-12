Verão: casas de Brasília apostam em bebidas refrescantes

E para espantar o calor típico da época, nada melhor que se refrescar com sucos, sodas e milk-shakes. Confira apostas das casas de Brasília

O verão começa oficialmente nesta quarta-feira, 21 de dezembro. A estação mais quente do ano reserva muitos passeios e diversão. E para espantar o calor típico da época, nada melhor que se refrescar com sucos, sodas e milk-shakes. Casas de Brasília apostam em deliciosas bebidas geladas durante a temporada.

O Concorrente (409 Norte) conta com refrigerante natural. São dois sabores: uva sem açúcar (R$12) e tangerina (R$12). Há também limonadas em três versões: santo melão (R$15), pink (R$15) e green (R$15). Entre os milk-shakes, as sugestões são: três leites (R$20): com calda de amarena; e paçoca com caramelo (R$20).

Limonada e Milk-shake do O Concorrente (Foto: divulgação)

No Blend Boucherie (412 Norte) a boa pedida são os milk-shakes de Nutella com calda de frutas vermelhas e raspas de chocolate meio amargo (R$26) e doce de leite com paçoca e pralinê de castanhas (R$26). O comensal pode degustar também os sucos especiais de xarope de guaraná, limão e hortelã (R$12), laranja com morango (R$12), abacaxi, gengibre e limão (R$12), frutas vermelhas (R$14), limonada suíça (R$12) e abacaxi com hortelã (R$12).

Suco com xarope de guaraná, limão e hortelã, do Blend (Foto: Divulgação)

O cardápio traz ainda saborosas e refrescantes sodas italianas (R$16,90), nos sabores pink lemonade, maçã verde, frutas vermelhas, limão siciliano, cranberry, cereja, tangerina, groselha e limão com xarope de guaraná.

Já o Geléia Burger oferece limonadas, começando pela green (R$15): maçã verde, limão siciliano e água gaseificada. e a pink: cranberry, morango, limão siciliano e água gaseificada. Entre os refrigerantes naturais, as opções são uva (R$12) e tangerina (R$12) preparados com fruta natural e sem adição de açúcar e conservantes.

Para os apaixonados por milk-shakes, a hamburgueria conta com os clássicos de morango (R$18), caramelo (R$18), chocolate (R$18) e Ovomaltine (R$18), além das versões premium (disponíveis apenas na unidade do Pontão), como Ramon & Júlia (R$20): shake de pudim de queijo, calda de goiabada cascão e baunilha pudim; e o Cookies (R$20): preparado com calda de chocolate e receita exclusiva do Geléia.

Milk-shake de caramelo do Geléia (Foto: Divulgação)

O Concorrente

Endereço: CLN 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Horário de funcionamento: segunda das 17h até as 23h30. Terça das 11h45 às 23h30. De quarta á sábado das 11h45 até 1h30. Domingo de 11h45 ás 23h30

Siga: @oconcorrente

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Take Out e delivery: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Siga: @blendboucherie

Geléia Burger

Horários e endereços disponíveis das unidades nas redes sociais:

Instagram – @geleiahamburgueria

Facebook – Geléia Hamburgueria