Vendedor de crack é detido em Planaltina

Um homem foi detido por tráfico de drogas no Bairro de Fátima em Planaltina na tarde deste sábado (25), em Planaltina.

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 14º Batalhão receberam a informação que uma trilha no meio de um matagal era usada para o comércio de crack. De acordo com a denúncia, o tráfico era realizado perto de um muro, com bananeiras perto.

O Gtop 34 foi até o local indicado e visualizou quatro suspeitos, eles tentaram fugir em direções opostas, mas foram abordados. Um deles portava uma pedra de crack e afirmou que tinha comprado no matagal.

Com outro suspeito o Gtop 34 encontrou R$ 270,00 em espécie.

Os policiais realizaram uma busca no carro do segundo suspeito que estava estacionado próximo ao local da abordagem e encontraram mais R$ 1.400,00 em espécie. O abordado disse que o dinheiro era proveniente de trabalho, mas não informou qual era a ocupação.

O suspeito tinha a chave de um barraco que ficava próximo ao muro, lá dentro os policiais encontraram duas facas com resquícios da droga e várias notas pequenas em um pote. O apoio do BPCães foi solicitado e o cão policial encontrou uma lata com várias porções de crack próximo do muro.

O usuário e o suspeito foram conduzidos para a 16ª DP, onde foi registrado o flagrante de tráfico de drogas.