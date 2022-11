Vendas do varejo no DF ficam acima da média nacional, segundo Panorama do Comércio, e acumulado do ano marca avanço de 2,8%

Preparado pela Câmara de Dirigentes Lojistas do DF, documento também aponta mais de mil vagas criadas no comércio

De acordo com os dados do IBGE, o Distrito Federal registra, ao longo dos últimos meses, um desempenho acima da média nacional nas vendas ao varejo. Na comparação entre setembro e agosto de 2022, as vendas cresceram 1,7% no DF. No país, o avanço foi de 1,1%.

No mesmo período, números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) apontam a criação de mais de mil vagas no Distrito Federal. Já no acumulado do ano, que compara o período que vai de janeiro a setembro de 2022 com o mesmo período do ano anterior, o avanço foi de 2,8%.

Esses dados estão no Panorama do Comércio do Distrito Federal, que passa a ser divulgado, a partir deste mês, pela CDL-DF.

O Panorama é um levantamento do cenário local, que leva em consideração os dados mais atualizados do IBGE, Codeplan, Caged e Banco Central.

O presidente da CDL, Wagner Silveira Jr, ressalta que ter informações confiáveis é essencial para os empresários do setor. “Esta é mais uma contribuição da CDL para que os lojistas possam planejar o dia a dia dos seus negócios e conhecerem melhor o ambiente em que estão inseridos para tomada de decisão”, destaca Wagner.

Para mais informações, acesse também o site da CDL-DF.