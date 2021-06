Venâncio Shopping: O grande hub de negócios da região central do DF

Shopping do centro de Brasília têm Starbucks no segundo semestre, novidades na praça de alimentação, delivery, drive-thru e carregadores para carros elétricos no estacionamento privativo

Além de todas as medidas e protocolos de prevenção e combate a COVID-19, o Venâncio Shopping não tem poupado esforços para manter seus projetos em andamento e continuar sendo uma opção segura aos seus frequentadores. As novidades passam pelo Deck Gourmet, praça de alimentação, pisos temáticos, torres comerciais e descem até o estavionamento. Entre os destaques, está a Starbucks, a cafeteria mais descolada do mundo, que já iniciou a obra com previsão para segunda quinzena de julho. Loja ampla, com 200m², que oferecerá ao público todo o conforto, estilo, cardápio e conceito que se tornaram hit da cultura pop.

“O Venâncio está recebendo uma das primeiras operações da Starbucks no Centro-Oeste. Entregar uma novidade desse nível ao nosso público nos enche de orgulho e converge com nosso projeto de concentrar no coração da cidade as melhores opções para a população”, afirma Joao Marcos Mesquita, superintendente do Venâncio Shopping.

Foto: Divulgação

As opções gourmet são cada vez mais diversas. Nos últimos 12 meses, a área gastronômica que conta, por exemplo, com o Outback Steack House, na Varanda Gourmet, o premiado restaurante coreano Happy House, no P2, ganhou novos sabores com a inauguração das franquias de Frango no Pote, Bullguer, Sete Raízes, Arabian e Cacau Show.

Foto: Telmo Ximenes

Foto: Telmo Ximenes

Foto: Telmo Ximenes

Foto: Telmo Ximenes

Foto: Telmo Ximenes

No mall, a Decathlon também aportou no empreendimento no último ano, trazendo uma oferta completa de produtos para as atividades outdoor e esportivas da cidade. Hoje é uma das âncoras do shopping ao lado da papelatia Kalunga e o já citado restaurante Outback.

Foto: Telmo Ximenes

Foto: Telmo Ximenes

Conceituado como um empreendimento multiuso, indo muito além das opções típicas de um centro comercial, o Venâncio Shopping segmenta o mix em pisos temáticos oferecendo, de forma diferenciada e fácil, ao público, diversas oportunidades de produtos e serviços. No piso Bem-Estar e Saúde, por exemplo, composto por academia, clínicas de estética, de Pilates, de multi especialidades e, em breve, a Clínica Acesso Saúde, com mais de 300m², oferecendo ao público preços acessíveis. Na Torre Office, mais uma opção para fortalecer as opções de bem-estar, o salão de beleza Grasi Bueno Hair Concept. Nos corredores do mall, a moda ganha reforço com a Inove Acessórios.

Ainda foram implementadas inovações, como o espaço para delivery e drive-thru no estacionamento, que facilita a retirada de produtos. Para ampliar a facilidade de serviços, o Eletric Parking Venâncio, parceira com a Volvo, destinou espaço com carregadores para carros elétricos, além do bicicletário gratuito.

Foto: Telmo Ximenes

Foto: Telmo Ximenes

“Estamos no coração de Brasília, recebemos um público diversificado e ávido por novidades, por isso somos um hub de negócios, onde unificamos varejo e maior oferta de serviços essenciais da cidade. Valorizamos nosso cliente e queremos oferecer sempre, a cada visita, novidades e facilidades, mas, tudo isso sem esquecer a segurança e proteção dos visitantes. Seguimos trabalhando e cumprindo todas as exigências sanitárias como: uso obrigatório de máscara, higienização dos ambientes, aplicação das regras de distanciamento para evitar aglomerações, disponibilização de álcool gel nos mais variados pontos do shopping, aferição de temperatura, ampla comunicação educativa sobre temas da saúde em nossas redes sociais, dentre outras iniciativas”, pontua João Marcos Mesquita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

História

O centro comercial nasceu em 1977 como Venâncio 2000. Foi idealizado por Antônio Venâncio da Silva, um visionário que, convidado por seu amigo Juscelino Kubitschek, desembarcou em Brasília em 1960 e apostou no sonho da nova capital. Entusiasmado com as perspectivas, se desfez dos negócios no Ceará e no Rio de Janeiro para empregar todo o patrimônio na cidade, tornando-se o maior construtor independente da história do Distrito Federal. Ergueu 2 shoppings, 2 edifícios no Setor Comercial Sul, 6 no Setor de Diversões Sul, entre outros. Faleceu 1997 e deixou como herança aos filhos a atitude empreendedora. Localizado na região mais nobre do Plano Piloto, o prédio representou mudanças significativas nos hábitos e padrões de consumo na capital federal.

Passada algumas décadas, os empreendedores André e Rafael Venâncio, filhos do patriarca da família e fundadores da AR Empreendimentos Participações e Serviços, motivados pelo crescimento do setor imobiliário e de shopping centers, decidiram realizar um ambicioso projeto de revitalização arquitetônica, comercial e tecnológica incrementando novas atividades de varejo e alimentação, fortalecendo a vocação de multiplicidade do empreendimento.

Desde então, o empreendimento passou a se chamar Venâncio Shopping. Conectado com o dia a dia do público, único em volume de serviços ofertados unindo aqueles do dia a dia, serviços públicos, lojas de varejo e um especial mix de gastronomia para atender a todos os gostos.

Serviço:

Venâncio Shopping

Setor Comercial Sul Q. 6 – Asa Sul, Brasília – DF, 70333-900

Facebook: @venancio.shopping

Instagram: @venancioshopping