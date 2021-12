Vem chegando o verão! Brasiliense sonha com banho de mar

Rio de Janeiro, Recife e Salvador, são dos destinos mais procurados nestes tempos ainda de muitos cuidados

Dezembro chegou e, com ele, o momento de curtir as férias e descansar. Para isso, e como uma maneira de mudar a rotina corrida, nada melhor que trocar de ambiente. É justamente por esse motivo que, neste final de ano, o Aeroporto de Brasília estima que as festividades de Natal e Ano Novo irão movimentar o local mais que nos últimos meses. De acordo com informações divulgadas pela empresa concessionária que administra o local, a Inframérica, o fluxo previsto para dezembro deverá ser de 1,3 milhão de passageiros e estão previstos 9.637 pousos e decolagens.

Levando em consideração os efeitos da pandemia e a consequente diminuição no tráfego de pessoas pelo local, a unidade informou que a expectativa é de que, durante este mês de dezembro, o terminal brasiliense atinja 85% do seu movimento pré-crise sanitária. Em comparação com o ano de 2020, a circulação de pessoas deverá ser 29% maior. Desta forma, para atender a demanda, foram incluídos 42 voos extras na malha área.

Acostumada a viajar todo final de ano e impedida de fazer isso no ano passado por questões de precaução, Maria Aparecida Oliveira é uma das pessoas que, neste final de 2021, optou por deixar a capital, mas sem deixar de tomar as devidas medidas de segurança.

“Costumo ir para o Rio de Janeiro nas comemorações de dezembro pois tenho família lá. Infelizmente, ano passado, não pude passar as datas com ele, mas, agora, vendo que a situação está mais controlada, me senti confortável em fazer essa viagem“, diz a moradora de Planaltina. Aos 46 anos, ela conta estar ansiosa para rever os parentes que ela não vê desde o réveillon de 2019. “É muito bom saber que irei vê-los. Estou levando presentes para todos“, brinca a comerciante que está com viagem marcada para essa semana.

Apesar do fluxo, o Aeroporto de Brasília ainda está operando sob os impactos da pandemia. As datas com maior previsão de movimento, segundo o terminal, são os dias 13 a 17 de dezembro, uma semana antes do Natal, e o período entre 27 e 30 deste mês, dias estes que antecedem as comemorações de ano novo. São estimados cerca de 44 mil usuários por dia. Os horários com maior concentração de voos e de maior fluxo de passageiros, são das 7h às 10h e das 18h às 21h.

Por conta desse alto número de pessoas circulando no ambiente, a Inframerica orienta os passageiros a chegarem com 2h de antecedência ao aeroporto, devido aos congestionamentos que a alta demanda costuma causar, e solicita o respeito ao uso correto da máscara e a atenção as orientações das companhias aéreas, evitando, assim, aglomerações nos portões de embarque. Para quem for viajar, portanto, a empresa recomenda que, para agilizar o processo na fila de raio-x, o passageiro retire todos os objetos metálicos que estiver carregando, como cintos, relógios, chaves, moedas e celulares. Notebooks também devem ser retirados de malas e mochilas e depositados nas caixas plásticas.

Já ciente de como o local costuma ficar nessas datas, Maria Aparecida compartilha que sempre chega, no mínimo, com uma hora e meia de antecedência e que, este ano, não será diferente. “Tentarei chegar ainda mais cedo que isso justamente por saber que, devido à cautela necessária por estarmos na pandemia, o tráfego tende a ficar ainda mais lento, pois é um fator além das datas comemorativas“, desenvolve a autônoma. A cidade para onde Maria está indo, segundo a Inframérica, está na lista das mais procuradas, juntamente com São Paulo, Confins, Recife e Salvador. O Aeroporto de Brasília está com conexão direta para 43 cidades brasileiras. Todavia, alguns destinos são novos e acabaram de estrear, como por exemplo Foz do Iguaçu, Navegantes, Porto Seguro, Ilhéus e Jericoacoara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quanto a essas medidas, a administradora do terminal garantiu estar trabalhando para que o passageiro possa voar tranquilo. Para manter e garantir a segurança de todos que passarem por lá, a concessionária demarcou com adesivos o distanciamento em filas de embarque, portões, pontes de embarque e no raio-x e pede a colaboração de todos os passageiros no respeito ao distanciamento físico entre as pessoas. Há, ainda, diversos dispensers de álcool gel distribuídos em todo o ambiente para a devida higienização das mãos. Além disso, todos os passageiros que embarcarem e desembarcarem terão a temperatura aferida por câmeras termográficas e, caso algum passageiro apresente febre, a equipe de vigilância do terminal acionará o posto médico. A utilização da máscara facial é obrigatória durante todo o tempo e só serão permitidos embarques utilizando o acessório.

Estrada para fugir do centro urbano

Para quem optou por deixar a capital mas não ir muito longe, pegar o carro e ir para um lugar mais calmo e rodeado da natureza foi a solução. Locais como a Chapada dos Veadeiros e Pirenópolis, ambos localizados em Goiás, também são opções muito buscadas pelos brasilienses nessa época do ano para fugir do espaço urbano.

Marcadas por uma bela paisagem natural e muitas cachoeiras, as cidades recebem aqueles que buscam por tranquilidade, como Carla Gabriela Silva. Completando um grupo de 4 amigas, ela pretende passar a virada de 2021 de uma forma diferente dos últimos anos.

“Sempre gostei de passar em festas, com muitas pessoas, mas, esse ano, quis fazer algo novo, por ser uma coisa que estou curtindo mais no momento. Fui três vezes para a Chapada esse ano em momentos que quis desconectar e decidi que, o sentimento que tive nessas vezes, era o que eu queria viver quando esse ano louco acabasse“, compartilha a enfermeira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pensando em fazer algo mais íntimo, apenas com pessoas mais próximas, ela reuniu as amigas e vai festejar em uma pousada na cidade de Goiás. “Levaremos nossas bebidas, faremos nossa comida, e pretendemos aproveitar muito recebendo a energia maravilhosa daquele lugar. Para mim, não tinha forma melhor de começar um novo capítulo nas nossas vidas“, finaliza.

A escolha de Carla, contudo, não foi a mesma da grande maioria da população. Como comenta Sheilla de Oliveira, dona da pousada Lua Clara, em Alto Paraíso, as reservas, esse ano, foram abaixo do esperado, não superando nem as do ano passado, época em que a pandemia estava mais forte.

“As reservas estão bem abaixo do esperado, ano passado foi muito melhor“, avalia a empresária. Como ela acrescenta, houve muitas pessoas que chegaram a procurá-la mas, infelizmente, não efetivaram as reservas. “Em outubro a procura foi grande para o final do ano, mas não foram concretizadas“, lamenta. De acordo com ela, os baixos números podem ter relação com as chuvas da época que, neste 2021, estão mais frequentes que nos anos anteriores.

Saiba Mais

Mas nem somente dentro do país ficarão os brasilienses. Há também aqueles que escolheram conhecer, ou revisitar, outros países.

O movimento internacional, conforme pontua a empresa, também deve aumentar. A expectativa é que ocorram 19 mil embarques e desembarques durante o mês de dezembro.

Brasília retomou alguns voos internacionais e os passageiros podem voar direto da capital federal para Lisboa com TAP, Panamá pela Copa Airlines e para Cancún com a GOL.