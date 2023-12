Vem ai a última edição da Festa da Lili de 2023

Com o tema “Elementos” o evento promete encerrar o ano com uma festa histórica.

A próxima edição da tradicional Festa da Lili está prestes a agitar Brasília nos dias 9 e 10 de dezembro. O evento, que já existe há 18 anos, é uma das principais celebrações da comunidade LGBTQIA+ no Brasil, e a cada edição, impressiona a todos com sua magnitude e diversidade.

Nesta edição, a temática escolhida para a Festa da Lili é “Elementos” destacando o poder do fogo, a liberdade do ar, a firmeza da terra, e a sensibilidade da agua, prometendo uma experiência mágica e envolvente que celebrará a natureza, sua conexão com a diversidade e a força da comunidade LGBTQIA+. Os quatro elementos, com suas características únicas, servirão de inspiração para a decoração, performances e interações durante o evento.

A edição anterior da Festa da Lili foi um marco na história do evento. Realizada no Estádio Nacional Arena BRB, o local recebeu um público de mais de 15 mil pessoas, todas unidas pela celebração da diversidade, amor e respeito. A presença da Ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, trouxe ainda mais relevância e significado ao evento, destacando a importância da união entre diferentes lutas sociais.

Para a edição deste ano, os organizadores prometem uma festa grandiosa, repleta de atrações, performances incríveis, artistas renomados e muita diversão. “A Festa da Lili é um momento de celebração, aceitação e amor, onde todos se unem em uma só voz, unidos com muita música e diversão”, destaca a idealizadora do evento, Liliane Santana.

Serviço

Festa da Lili

09 e 10 de dezembro

Clube Ascade

Ingressos, horários e mais informações em https://www.festadalili.com