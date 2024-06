Vem aí a 2ª Semana de Inovação da Egov

A Escola de Governo do DF (Egov), unidade da Secretaria de Economia do DF (Seec), promove, com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti), a 2ª Semana de Inovação. O evento, que tem apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (Sedes) e da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), acontece entre os dias 4 e 6 de junho.

As palestras terão como tema central “Inovação e cuidado”, abordado como direito e necessidade de todas as pessoas, fundamental para o bem-estar e para o funcionamento das sociedades e das economias. Será discutido o papel da comunidade, do Estado, do mercado e das empresas na provisão de cuidados, com destaque nas oportunidades e desafios que moldarão o futuro dos serviços públicos.

“Durante os três dias, haverá mais de 60 atividades, entre palestras, talk show, debates, oficinas, exposições acadêmicas e apresentações de projetos de sucesso – além, é claro, de favorecer a troca de experiências que podem influenciar a máquina pública, mostrando como a ideias inovadoras pode sugerir novas maneiras de como os governos podem cuidar de seus cidadãos”, resume a diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino.

Entre as presenças confirmadas, destaca-se a da primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha, que participará de um talk show sobre solidariedade, acolhimento e humanidade. Confira, no site da Egov, a programação completa.

Com informações da Agência Brasília