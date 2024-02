Velocidade na BR-020 volta ao limite original

A alteração foi implantada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), que havia feito uma redução

O limite de velocidade da BR-020, no trecho entre o Condomínio Alto da Boa Vista e Sobradinho, volta a ser de 80 km/h. A alteração foi implantada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), que havia feito uma redução no trecho em função das obras de construção do Complexo Viário Padre Jonas Vettoraci, em Sobradinho-DF.

Na ocasião, foram necessárias as implantações de desvios com o objetivo de garantir a segurança viária na área. Assim, o limite no local foi temporariamente reduzido para 60 km/h.

Com a conclusão da obra, a velocidade na via retornará aos limites originais para melhorar a fluidez do trânsito e garantir que os quase 70 mil motoristas que trafegam pelo local possam diminuir o tempo de viagem. Essa necessidade foi constatada pelo DER-DF devido ao alto fluxo de veículos na região, no sentido Brasília, em especial no período da manhã.

*Com informações da Agência Brasília