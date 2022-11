Veja resumo das ocorrências do fim de semana

Polícia Militar (PMDF) e Corpo de Bombeiros (CBMDF) atuaram em casos de agressão, apreensão de drogas e acidentes de trânsito

Elisa Costa

[email protected]

Agressão na Asa Sul

Segundo a Polícia Militar do DF (PMDF), dois flanelinhas que trabalham em um estacionamento da quadra comercial 108 da Asa Sul tiveram um desentendimento na manhã deste domingo (13). Um dos suspeitos atingiu o outro com uma barra de ferro. O autor foi preso no local, e a vítima foi conduzida ao Hospital de Base. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), o homem ferido foi encontrado em estado consciente, agitado e com ferimentos na cabeça.

Foragida

A policial Rafaela Luciane Motta, que foi presa por crime de stalking em 2021, está oficialmente foragida. A informação foi confirmada à imprensa pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seap-DF). Rafaela estava na ala psiquiátrica do presídio de Colmeia, no Gama, desde dezembro daquele ano e recebeu liberdade na última quinta-feira (10), contudo, um dia depois, foi expedido um novo mandato de prisão em desfavor da policial, que ainda não se apresentou às autoridades.

O caso de Rafaela ficou conhecido porque ela rastreava os passos do namorado, o personal trainer Gustavo Rodrigues, e usava disfarces e veículos diferentes para persegui-lo. Na época da prisão, Gustavo relatou que quase foi esfaqueado por ela em outra ocasião e ainda teve os pneus de seu carro furados.

Drogas em Sobradinho

Na noite de sábado (12), militares apreenderam dois pacotes de crack e uma quantia de dinheiro em Sobradinho. A equipe da PMDF patrulhava a cidade quando avistaram um homem entregando algo para um grupo dentro de um carro, e quando a polícia se aproximou o homem jogou um dos pacotes para dentro de uma residência. Os PMs fizeram a abordagem, e dentro do carro havia duas mulheres e um homem que confessaram a intenção de comprar drogas naquele endereço. Todos foram conduzidos até a 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), que vai cuidar da ocorrência.

Acidentes de trânsito

Um motociclista de 48 anos morreu na noite de sábado (12) após ter sido atingido por uma caminhonete no quilômetro 19 da rodovia DF-285, próxima a São Sebastião. O condutor da caminhonete não prestou socorro e fugiu do local. Segundo as informações do Corpo de Bombeiro Militar do DF (CBMDF), a equipe chegou no local e encontrou a moto e a vítima caídos – o homem já não apresentava sinais vitais. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada para investigar o caso.

Na mesma noite, outro acidente de trânsito similar aconteceu em Ceilândia. O condutor de um Renault Sandero atropelou uma criança de 10 anos na chácara 117 do Setor Habitacional Sol Nascente, e também fugiu do local sem prestar socorro. O veículo não foi encontrado e a menina foi levada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Ela apontou dores na cabeça e no pescoço, tinha um corte profundo no rosto, sangramento no nariz e suspeita de fratura na perna direita. No começo do atendimento a criança estava consciente, orientada e estável, mas ao chegar no hospital começou a apresentar desorientação.

Corpo em estação de metrô

Na manhã de sábado (12), o corpo de um homem foi encontrado próximo à estação de metrô Ceilândia Centro, na QNN 2. Pessoas que passavam pelo local avistaram o corpo e ligaram para a emergência logo cedo, às 6h da manhã. A vítima tinha 39 anos e foi identificada pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a organização, o homem morreu após sofrer “três lesões profundas, causadas por estocadas de objeto cortante”, e a suspeita é de tentativa de homicídio, mas ainda não se sabe a autoria e motivação do crime. A Polícia Civil também investiga o caso e a cena ficou preservada para o trabalho da perícia.