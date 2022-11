Veja pontos de teste e vacinação contra Covid no DF

Para se vacinar, basta levar documento de identidade e, se possível, um cartão de vacina. Caso a pessoa não tenha mais o cartão, receberá um novo

Sábado (19) é dia de famílias do Distrito Federal cuidarem da saúde. Haverá 19 locais de vacinação em funcionamento com imunizantes contra covid-19, influenza e outras doenças. Além de unidades básicas de saúde, haverá atendimento em escolas, administrações regionais e até em uma quadra de esportes em Sobradinho. A lista completa com endereços e horários está disponível no link https://www.saude.df.gov.br/locaisdevacinacao.

Para se vacinar, basta levar documento de identidade e, se possível, um cartão de vacina. Caso a pessoa não tenha mais o cartão, receberá um novo. Haverá atendimento para bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Em todos os locais, será possível se proteger contra a covid-19 e a influenza. Quem comparecer a uma unidade básica de saúde poderá colocar a vacinação em dia, com imunizantes contra tétano, febre amarela e HPV, dentre outros do calendário de vacinação.

Clique aqui para conferir o Calendário de Vacinação de 2022.

Em paralelo, quatro Carros da Vacina vão percorrer ruas do Gama, de Ceilândia, do Varjão e do Jardim Botânico. O objetivo, neste caso, é facilitar ainda mais o acesso aos imunizantes e garantir a cobertura vacinal. De julho até agora, essa iniciativa da Secretaria de Saúde já possibilitou a aplicação de mais de 25 mil doses de vacinas contra diversas doenças.

Testagem

Já quem estiver com sintomas gripais poderá realizar o teste de covid-19 em 40 unidades básicas de saúde do DF. Neste caso, a equipe de saúde no local avaliará a necessidade do teste e, caso seja positivo, passará as informações ao paciente a respeito do período de isolamento.

Confira abaixo a lista de locais para testagem neste sábado, 19 de novembro:

UBS 1 Sobradinho

Endereço: Quadra 14 Área Especial 22/23

Horário: das 8h às 12h

UBS 3 Sobradinho

Endereço: Área Especial – Novo Setor de Mansões Nova Colina

Horário: das 8h às 12h

UBS 1 Sobradinho II

Endereço: AR 13 Conjunto 07 Lote 01

Horário: das 8h às 12h

UBS 2 Sobradinho II

Endereço: Rodovia DF 420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões, ao lado da UPA Sobradinho

Horário: das 8h às 12h

UBS 4 Planaltina

Endereço: Estância Nova Planaltina Quadra 2 Rua A Área Especial

Horário: das 8h às 12h

UBS 3 Paranoá

Endereço: Quadra 2, Conjunto 6, Área Especial 4

Horário: das 8h às 12h

UBS 1 Itapoã

Endereço: Quadra 378 Área Especial

Horário: das 8h às 12h

UBS 1 Lago Norte

Endereço: QI 3 Área Especial

Horário: das 8h às 12h

UBS 1 Asa Norte

Endereço: SGAN 905

Horário: das 8h às 12h

UBS 2 Asa Norte

Endereço: EQN 114/115

Horário: das 8h às 17h

UBS 3 Asa Norte – Vila Planalto

Endereço: Rua Piaui Área Especial 2 – Acampamento Pacheco

Horário: das 8h às 12h

UBS 1 Asa Sul

Endereço: SGAS 612

Horário: das 8h às 17h

UBS 1 Cruzeiro

Endereço: SHCES Quadra 601 Lt 01 – Cruzeiro Novo

Horário: das 8h às 12h

UBS 2 Cruzeiro

Endereço: Setor Escolar Lote 04 – Cruzeiro Velho

Horário: das 8h às 12h

UBS 1 Guará

Endereço: QI 06 AREA ESPECIAL LT A

Horário: das 8h às 12h

UBS 2 Guará

Endereço: QE 23 Área Especial

Horário: das 8h às 12h

UBS 3 Guará

Endereço: QE 38 Área Especial

Horário: das 8h às 12h

UBS 1 Candangolândia

Endereço: EQ 5/7 Área Especial – Candangolândia

Horário: das 8h às 12h

UBS 1 Núcleo Bandeirante

Endereço: 3ª Avenida, Área Especial nº 3

Horário: das 8h às 12h

UBS 1 Riacho Fundo I

Endereço: QN 9, Área Especial 11

Horário: das 8h às 12h

UBS 1 Santa Maria

Endereço: QR 207/307 Conjunto T

Horário: das 8h às 12h

UBS 2 Santa Maria

Endereço: EQ 217/317 Lote E

Horário: das 8h às 12h

UBS 1 Gama

Endereço: EQ 6/12 Áreas Especiais

Horário: das 8h às 12h

UBS 2 Gama

Endereço: AE 11, St. Sul Quadra 11

Horário: das 8h às 12h

UBS 3 Gama

Endereço: Entrequadra 3/5 – Setor Leste

Horário: das 8h às 12h

UBS 4 Gama

Endereço: Praça 3 – Área Especial N

Horário: das 8h às 12h

UBS 5 Gama

Endereço: Quadra 38 Área Especial

Horário: das 8h às 12h

UBS 6 Gama

Endereço: Quadra 12/16

Horário: das 8h às 12h

UBS 7 Samambaia

Endereço: Quadra 302 Conjunto 5N

Horário: das 8h às 12h

UBS 1 Ceilândia

Endereço: EQNP 7/11

Horário: das 8h às 12h

UBS 2 Ceilândia

Endereço: QNN 15 LOTE F

Horário: das 8h às 12h

UBS 5 Ceilândia

Endereço: QNM 16 Lote F Área Especial

Horário: das 8h às 12h

UBS 6 Ceilândia

Endereço: EQNP 10/14 Lotes E, F, G e H

Horário: das 8h às 12h

UBS 8 Ceilândia

Endereço: EQNP 13/17 Lotes A, B, C, D – P Norte

Horário: das 8h às 12h

UBS 10 Ceilândia

Endereço: QNN 12 Área Especial 1

Horário: das 8h às 12h

UBS 11 Ceilândia

Endereço: EQNO 17/18

Horário: das 8h às 12h

UBS 12 Ceilândia

Endereço: EQNQ 03/04

Horário: das 8h às 12h

UBS 16 Ceilândia

Endereço: Quadra 500 AE – Trecho 1 – Sol Nascente

Horário: das 8h às 12h

UBS 17 Ceilândia

Endereço: EQNP 16 /20 – Área Especial E, F

Horário: das 8h às 12h

UBS 2 Brazlândia

Endereço: Quadra 45 – Vila São José

Horário: das 8h às 12h

*Com informações da Secretaria de Saúde