Veja pontos abordados por Ibaneis na sabatina do Codese

O Candidato à reeleição pelo MDB conversou com representantes de setores nesta terça-feira (30) e debateu temas em seis eixos pelo desenvolvimento do DF

O governador do Distrito Federal e candidato à reeleição, Ibaneis Rocha (MDB), participou da sabatina realizada por representantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do DF (Codese/DF) nesta terça-feira (30).

Ibaneis foi perguntado sobre temas nos seguintes eixos: Cidadania e Desenvolvimento Social; Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação; Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento Urbano; Turismo, Economia Criativa, Cultura, Esporte e Lazer; e Brasília-Goiânia e RIDE.

Entre suas falas, o governador se comprometeu com o documento “O DF que a gente quer – Visão 2022-2040” com propostas apresentadas pelo Codese/DF.

“Recebo esse documento com muita responsabilidade e participo da sabatina colocando as ideias do governo. Nem tudo que está no documento pode ser realizado, o custo é muito alto, a gente vive num mundo muito difícil nos recursos financeiros, mas só de ter as ideias e as melhores ideias para implementá-las nos ajuda muito”, disse Ibaneis Rocha.

Veja, a seguir, 15 propostas e pontos abordados por Ibaneis durante a sabatina:

Redução da fila por vagas nas creches

“Nós temos que ter nossas crianças de 0 a 3 anos todas nas creches. Para isso, criamos o Cartão Creche e já abrimos 15 mil vagas no DF, reduzindo de 23 mil para 12 mil o número de crianças fora das creches”

Construção de novos ambientes escolares

“Nós avançamos na construção de novas escolas e queremos construir mais de 20. Temos dado uma atenção especial ao ensino técnico, já entregamos uma Escola Técnica em Brazlândia e estamos com mais 2 em construção, sendo uma no Paranoá e outra em Santa Maria.”

Reforma das escolas

“Fizemos um grande processo de restauração das escolas e temos hoje todas as estruturas reformadas. E não paramos por aí, porque nós sabíamos que com a pandemia muitas dessas crianças sairiam das escolas particulares e iriam para as escolas públicas. E isso realmente aconteceu”

Habitação

“A política habitacional na cidade simplesmente não existia. Agora que nós temos projetos para construir. Temos um bairro em construção, que é o Itapoã Parque, o Jardim Mangueiral II e temos um cronograma de entregar 80 mil moradias no DF nos próximos 4 anos”

Ambiente de negócios

”O ambiente de negócios no DF é um ambiente muito mais saudável, e todas essas propostas constam do nosso plano de governo, 82% das propostas do Codese constam do nosso plano de governo. Então, nós já estamos caminhando em parceria com o Codese desde esse momento. Desburocratizamos o setor do comércio, da indústria e do desenvolvimento no DF. Melhoramos o ambiente de negócios, trouxemos segurança jurídica para os empresários, uma coisa que não existia nos governos anteriores”

Coleta seletiva e reciclagem

“Nós avançamos muito na questão da reciclagem. Montamos um novo centro de reciclagem aqui no Distrito Federal. Estamos dando apoio efetivo às cooperativas de catadores da nossa cidade, de modo a aumentar a coleta seletiva e de modo que a gente possa ter o maior percentual possível de resíduos sólidos retirados do meio ambiente. A questão do lixo zero no Distrito Federal é uma questão que demora um pouquinho para avançar. Eu acho que é um programa realmente de longo prazo”

Política do lixo zero

“A questão do lixo zero no DF é uma questão que demora um pouquinho para avançar. Eu acho que é um programa realmente de longo prazo. Agora, as políticas de curto prazo têm sido tomadas, por isso a gente vem avançando bastante e conseguindo grandes resultados”

Regularização fundiária

“Nós temos que ter o Instituto de Terras do Distrito Federal para cuidar da titulação das terras da nossa cidade, assim como foi feito em vários outros estados. Avançamos bastante. Nesse período, nós já temos um levantamento das necessidades. Nós conseguimos adequar essas necessidades à nossa legislação. Agora, temos que avançar na titulação das terras, porque isso aí é um empecilho muito grande para o crescimento da produção agrícola do Distrito Federal”

Titulação de terras rurais

“Nós já temos um levantamento das necessidades e conseguimos adequar essas necessidades à nossa legislação. Agora, temos que avançar na titulação das terras, porque é um empecilho muito grande para o crescimento da produção agrícola do DF”

Transporte público

“Estamos buscando recursos para ampliação do metrô. A licitação do metrô de Samambaia está em andamento. Estamos atrás da liberação de recursos para a ampliação também do metrô para Ceilândia. E vamos investir R$ 1,2 bilhão no nosso BRT Norte, ligando até Planaltina, melhorando também o transporte de massa”

Construção de viadutos e do Túnel de Taguatinga

“Todo mundo fala em ampliação do metrô, só que não é barato. Então, nós temos privilegiado, sim, os viadutos. Porque nós temos que melhorar a questão do transporte urbano no DF, com linhas de ônibus diretos, como é o caso do BRT.O que nós estamos fazendo agora com o túnel de Taguatinga e os viadutos é exatamente privilegiar o transporte de massa, que é o transporte através de ônibus. E estamos buscando recursos para ampliação do metrô”

Espaços para a cultura

“Precisamos criar mais espaços para eventos no DF. Hoje temos basicamente três espaços em Brasília, todos eles privados (Mané Garrincha, Nilson Nelson e Centro de Convenções Ulysses Guimarães). Temos que cuidar do nosso Pavilhão do Parque da Cidade, que é um excelente local de eventos. Dá para investir ali e reformar, e temos parceria com o Sebrae que está com um projeto pronto e talvez a gente faça um projeto com o Sebrae para incentivar mais o turismo no DF. Temos que identificar polos regionais, eu acredito muito nisso, para que a gente leve cultura para esses locais. Um local mais amplo na região Norte, no Gama, na Ceilândia, locais onde possamos ter centros culturais praticando a economia criativa, que é muito importante para a cidade”

Polícia Militar

“Nós temos uma das polícias menos violentas do Brasil. Nós temos um pessoal preparado e que merece ganhar bem. Nós temos que reestruturar nossa polícia para que eles tenham um prazer maior em trabalhar com a população e estamos no caminho certo para isso”

VLT ligando Brasília a Luziânia

“Já assumi o compromisso na eleição passada, trabalhei muito para que acontecesse, cheguei a pegar o trem aqui, fui olhar os vagões novos, conversei com a empresa, a empresa teria condições de fazer toda a reformulação, mas o governador de Goiás disse que não, que ele não iria entregar o transporte público para o DF e que isso não iria andar de maneira nenhuma, e ele sentou o pé no Ministério de Desenvolvimento Regional e não saiu para lugar nenhum. Vou apostar no diálogo novamente, reabrir todos os campos de diálogo com o governador de Goiás, nós temos outros problemas dentro da Ride, na questão da saúde, do transporte público, do BRT que precisamos levar até Águas Lindas e Luziânia, mas se não houver união de esforços nós não vamos conseguir avançar”

Parque Tecnológico (Biotic)

“Acredito muito no Biotic como uma empresa que vai realmente se consolidar e que vai trazer muita tecnologia para o Distrito Federal e inúmeras empresas. Já levamos algumas delas para lá, que estão funcionando. Acreditamos muito no Biotic e acho que temos muito a avançar e trazer as empresas. Esbarramos ainda na questão energética, que é fundamental para a expansão dessas empresas. Elas têm o gasoduto como fonte de energia, então nós temos que avançar muito”