Veja o que abre e o que fecha no dia de jogo do Brasil nas quartas de final

O Governo do Distrito Federal decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (9), o que altera o funcionamento de órgãos públicos

Com o Brasil avançando de fase na Copa do Mundo do Catar, o brasiliense já se prepara para a próxima partida. O Governo do Distrito Federal (GDF) decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (9), logo, parte dos órgãos públicos terá mudanças no horário de funcionamento. A Seleção Canarinho enfrenta a Croácia na sexta, às 12h. Confira abaixo como vão funcionar órgãos do GDF.

Saúde

A Secretaria de Saúde informa que haverá vacinação no dia do jogo. Os pontos de imunização vão funcionar das 8h às 11h. Nesta sexta (9), haverá vacinação também na Rodoviária do Plano Piloto, Praça do Relógio (Taguatinga) e Feira Central de Ceilândia. Os pontos de vacinação para o sábado (10) e para a próxima semana podem ser acessados neste link.

Os serviços de emergência e urgência funcionarão normalmente. O Samu atende 24 horas, pelo telefone 192.

As emergências dos hospitais regionais, as unidades de pronto atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, bem como a emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Os centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionarão de forma contínua. Já os dos tipos I e II, inclusive Caps AD II e Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi), não abrirão no dia da partida, retornando na segunda-feira (12).

As unidades básicas de saúde (UBS), as Farmácias de Alto Custo, ambulatórios e policlínicas estarão fechados. Já o Hemocentro vai funcionar das 7h às 11h para doação de sangue, mediante agendamento prévio.

Hospital Veterinário

O Hospital Veterinário Público do Distrito Federal (Hvep), localizado no Parque do Cortado, em Taguatinga, funcionará normalmente, com triagem das 7h30 às 15h. Ao todo, serão distribuídas 100 senhas para atendimento de cães e gatos.

Já a Unidade Móvel do Hvep, que está em Sobradinho, não fará atendimentos.

Forças de segurança

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) informa que nos horários dos jogos do Brasil, durante a Copa do Mundo, não haverá redução de efetivo ou de ações. Desta forma, os serviços de emergência funcionarão normalmente.

O policiamento e os batalhões da Polícia Militar, assim como as delegacias da Polícia Civil, incluindo a de Atendimento à Mulher (Deam) e a da Criança e do Adolescente (DCA), seguem em funcionamento 24 horas. Ocorrências podem ser registradas pelos números 190 e 197.

A Defesa Civil mantém uma equipe de técnicos plantonistas 24 horas. Já o Corpo de Bombeiros, nos dias dos jogos da seleção brasileira, terá o horário de expediente invertido em relação ao horário do jogo e o serviço de emergência funcionará de forma ininterrupta. Os serviços podem ser acionados pelos telefones 199 ou 193.

Água e energia

A Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) informa que o funcionamento dos escritórios regionais e dos postos do Na Hora será suspenso nesta sexta-feira (9). As equipes de manutenção atuarão em regime de plantão e o atendimento remoto, agência virtual, aplicativo e telefone 115 funcionarão ininterruptamente.

As lojas de atendimento e a agência móvel da Neoenergia Brasília também não vão funcionar. Os canais de atendimento virtuais e o plantão operacional da Neoenergia atuam 24 horas e estão preparados para prestar orientações e para o registro e atendimento relacionados aos serviços da distribuidora.

Na Hora, Procon e conselhos tutelares

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) informa que não haverá atendimento nas unidades do Na Hora e do Procon nesta sexta-feira (9).

Conselhos Tutelares: não haverá expediente, mas atenderá as demandas urgentes pelo telefone da Cisdeca, 125.

Centro Integrado 18 de Maio: não haverá expediente, porém as demandas urgentes poderão ser contactadas pelo telefone de plantão (61) 98314-0636, das 8h às 20h.

Os núcleos do Programa Pró-Vítima também atenderão em regime de plantão. Veja os contatos em caso de urgência:

→ Ceilândia: (61) 98314-0620

→ Guará: (61) 98314-0619

→ Paranoá: (61) 98314-0622

→ Planaltina: (61) 98314-0611

→ Brasília: (61) 98314-0626

→ Taguatinga: (61) 98314-0631

→ Itapoã: (61) 98314-0632

→ Recanto das Emas: (61) 98314-0613

Transporte público

O Metrô-DF funcionará das 5h30 até as 23h30. Foi feito planejamento para dois horários de pico em função do jogo: um no início da manhã (5h30 às 8h45), com 24 trens em circulação. E outro no horário que antecede o jogo, entre 8h45 e 11h30, com até 22 trens em circulação.

Já a Secretaria de Transporte e Mobilidade comunica que os ônibus circularão normalmente com tabela de dia útil e reforço de viagens a partir das 10h30.

Assistência social

Os restaurantes comunitários estarão abertos no dia do jogo das 9h30 às 11h30 apenas para o fornecimento de marmitas. Não haverá refeição nos locais.

Os centros de Referência de Assistência Social (Cras), de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e de Convivência não vão funcionar.

O Centro Pop abrirá para oferta de alimentação e a Unidade de Proteção Social (UPS), para acolhimento.

Limpeza urbana

As atividades serão mantidas normalmente na Unidade de Recebimento de Entulho, Aterro Sanitário de Brasília, subcoordenações regionais e núcleos de limpeza, gerência de tratamento, transbordos, instalações de recuperação de recicláveis e papa-entulhos.

Cultura

Todos os equipamentos públicos geridos pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa estarão fechados.

Detran

Não haverá atendimento ao público nas unidades do Detran. Neste mesmo dia, as unidades do órgão no Na Hora também não abrem.

As equipes de policiamento e fiscalização do Detran atuarão de forma intensiva no dia do jogo. Os servidores das diretorias de Educação e Engenharia de Trânsito vão atuar em regime de escala especial. Os serviços online, disponíveis por meio do aplicativo Detran Digital e do Portal de Serviços do Detran, funcionarão de maneira habitual.

DER-DF

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) informa que as operações de fluidez nas rodovias distritais e federal ocorrerão normalmente nesta sexta-feira (9).

Na Estrada Parque Contorno (DF-001), o trecho compreendido entre o viaduto de Samambaia e o viaduto do Pistão Sul inverte o fluxo de veículos no horário de pico pela manhã das 6h às 9h. No sentido inverso, a operação ocorre entre 17h e 19h45.

Na Estrutural (Estrada Parque Ceilândia), a pista norte da Estrutural inverte, pela manhã, o fluxo de veículos para o Plano Piloto, das 6h às 9h. À tarde, a pista sul troca de direção para Taguatinga, entre 17h30 e 19h45.

Já na BR-070, pela manhã, a inversão é no sentido da pista norte que, normalmente, segue em direção a Ceilândia, mas fica com sentido único ao Plano Piloto, das 6h às 9h. À tarde, a operação começa no viaduto do entroncamento com a Estrutural, e a inversão de sentido ocorre na pista sul, com fluxo somente no sentido Águas Lindas de Goiás, entre 17h e 19h45.

A operação de fluidez na Barragem do Paranoá não será mais realizada e o viaduto Israel Pinheiro – na Estrada Parque Taguatinga -, além do Balão da Esaf, na DF-001, será fechado das 11h às 15h.

Zoológico, Jardim Botânico e Planetário

A Fundação Jardim Zoológico informa que o local abre normalmente para visitação nesta sexta-feira, entre 8h30 e 17h. A bilheteria fecha às 16h e não há limitação no número de visitantes. Já o Jardim Botânico e o Planetário estarão fechados devido ao ponto facultativo.

BRB e Torre de TV

Todas as agências e correspondentes bancários abrirão das 9h às 11h. Após o jogo, as unidades vão reabrir no horário entre 15h30 e 16h30.

Já a visitação ao Mirante da Torre de TV será das 9h às 18h45, sem interrupção em função do jogo da seleção brasileira.

Parques

O Brasília Ambiental informa que todas as unidades de conservação administradas pela autarquia funcionam normalmente no jogo das quartas de finais.

Segue a lista com os horários de funcionamento dos parques:

→ Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul: Aberto das 6h às 18h

→ Parque Ecológico de Águas Claras: Aberto das 5h às 22h

→ Parque Ecológico Areal: Aberto das 6h às 18h

→ Parque Ecológico da Asa Sul: Aberto das 6h às 20h

→ Parque Distrital das Copaíbas: Aberto das 8h às 18h

→ Parque Ecológico Cortado: Aberto das 6h às 20h

→ Ermida Dom Bosco: Aberto das 6h às 20h

→ Parque Ecológico Ezechias Heringer: Aberto das 6h às 22h

→ Parque Recreativo do Gama: Aberto das 6h às 18h

→ Parque Ecológico do Lago Norte: Aberto das 6h às 18h

→ Parque Ecológico Olhos d’água: portão principal aberto das 5h30 às 20h; portões laterais, das 6h às 18h

→ Parque Ecológico do Paranoá: Aberto das 6h às 18h

→ Parque Ecológico Península Sul: Aberto das 6h às 22h

→ Parque Ecológico do Riacho Fundo: Aberto das 6h às 18h

→ Parque Ecológico Saburo Onoyama: Aberto das 6h às 18h

→ Parque Ecológico Sucupira: Aberto das 6h às 20h

→ Parque Ecológico Três Meninas: Aberto das 7h às 18h

→ Parque Ecológico Veredinha: Aberto das 6h às 22h

Com informações da Agência Brasília