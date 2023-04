Veja o que abre e o que fecha nesta Sexta-feira Santa

Alguns serviços públicos ficarão fechados, outros em horário especial. Confira a programação completa

Mesmo sendo uma data religiosa para os cristãos, a Sexta-feira Santa (7) é um feriado nacional. Portanto, alguns serviços públicos do Distrito Federal funcionarão em horários especiais.

Confira, abaixo, os principais horários de funcionamento, bem como os locais que não estarão abertos durante o feriado.

Saúde

Vacinação – No sábado (8), a população pode se vacinar contra a covid-19 e outras doenças. No mesmo dia, crianças de seis meses a cinco anos, 11 meses e 29 dias poderão tomar o reforço contra a influenza. Já nesta sexta-feira (7) e no domingo (9), não haverá vacinação. Confira aqui os pontos abertos a cada dia e regras para tomar cada imunizante;

Samu – Atendimento 24 horas, pelo telefone 192;

Hospitais e UPAs – As emergências dos hospitais regionais e as unidades de pronto-atendimento (UPAs) atendem de forma ininterrupta, 24 horas por dia;

Casa de Parto – A Casa de Parto de São Sebastião funciona de forma ininterrupta, 24 horas por dia;

Emergência Odontológica – A emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) funciona em plantão 24h, de forma ininterrupta;

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) – Nesta sexta-feira (7), não haverá atendimento. Confira aqui as UBSs que funcionarão no sábado (8). Todas as unidades retornam ao funcionamento normal na segunda-feira (10). Saiba mais sobre o atendimento aqui;

Farmácias de Alto Custo – Na sexta-feira (7) estarão fechadas. No sábado (8), o atendimento será das 7h às 12h. Na segunda-feira (10), retorna o atendimento das 7h às 19h. Saiba mais sobre o funcionamento dessas unidades aqui;

Doação de sangue – A Fundação Hemocentro de Brasília estará fechada na Sexta-feira Santa (7). No sábado (8), o funcionamento é normal, das 7h15 às 18h. O Hemocentro não abre aos domingos. O agendamento permanece obrigatório e pode ser feito pela site Agenda DF ou por telefone.

CAPS – Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionarão de forma ininterrupta ao longo de todo o feriado. Os dos tipos I e II, inclusive Caps AD II e Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi) estarão fechados nesta sexta-feira (7), retornando na segunda-feira (10). Confira aqui os endereços.

Ônibus

A circulação dos ônibus para os fiéis que irão ao Morro da Capelinha ocorrerá entre 9h e 22h, com maior concentração de veículos entre 12h e 17h e entre 18h e 19h | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília



Os ônibus do DF funcionarão com tabela horária de domingo e a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) reativará quatro linhas de ônibus para atender a população que irá ao evento no Morro da Capelinha.

Na sexta-feira (7), a linha 504.2 sairá do Terminal de Sobradinho e a linha 504.3, do Terminal de Sobradinho II, ambas em direção ao Morro da Capelinha. Já a linha 609.2 circulará entre o Terminal de Planaltina e o Morro da Capelinha, e a 617.1 partirá da Rodoviária do Plano Piloto também em direção ao local do evento. O embarque na Rodoviária do Plano Piloto será na Plataforma A – Box 4.

A circulação dos ônibus para os fiéis que irão ao Morro da Capelinha ocorrerá entre 9h e 22h, com maior concentração de veículos entre 12h e 17h e entre 18h e 19h.

Metrô

O Metrô-DF seguirá o horário de funcionamento de domingos e feriados: das 7h às 19h, com todas as estações abertas para embarque e desembarque.

Forças de segurança

A PMDF estará com esquema especial nos locais de realização dos eventos tradicionais da Semana Santa | Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília



A Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) informa que o policiamento e os batalhões da Polícia Militar, assim como as delegacias da Polícia Civil, incluindo a de Atendimento à Mulher (Deam) e a da Criança e do Adolescente (DCA), seguem em funcionamento em regime de plantão de 24 horas.

Ocorrências podem ser registradas pelos números 190 e 197. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) estará com esquema especial nos locais de realização dos eventos tradicionais da Semana Santa.

Funcionarão como Centrais de Flagrantes as seguintes unidades da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF): 1ª DP, 5ª DP, 6ª DP, 12ª DP, 13ª DP, 15ª DP, 16ª DP, 18ªDP, 20ª DP, 21ª DP, 24ª DP, 26ª DP, 27ª DP, 30ª DP e 33ª DP.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) também atuam ininterruptamente, sendo que os serviços podem ser acionados pelos telefones 199 ou 193.

Trânsito

Não haverá atendimento ao público nas unidades do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). As equipes de educação, fiscalização e engenharia de trânsito estarão trabalhando em regime de escala normal.

As operações de fluidez do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) não serão realizadas. Já o Eixão do Lazer, na DF-002 (Eixo Rodoviário), será fechado para o fluxo de veículos entre 6h e 18h.

Limpeza urbana

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) informa que as unidades operacionais do SLU funcionarão normalmente nesta sexta-feira. As coletas convencional e seletiva seguem cronograma normal. Confira aqui.

Caesb



Na Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) não haverá expediente. As equipes de manutenção trabalharão em regime de plantão. Também não haverá atendimento nos escritórios e postos do Na Hora. O atendimento remoto, Agência Virtual, app, site e telefone 115 funcionam ininterruptamente.

Restaurantes comunitários

Todas as unidades estarão fechadas nesta sexta-feira (7). Retomam o funcionamento normal no sábado (8).

Serviço Social



Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) estarão fechados. As Unidades de Proteção Social (UPSs), os Centros Pop e as unidades de acolhimento funcionam sem interrupções.

Justiça e Cidadania

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) informa que não haverá atendimento presencial nos serviços da pasta nesta sexta (7). As unidades do Na Hora, Procon, conselhos tutelares, além do Centro Integrado 18 de Maio e os Núcleos do Programa Pró-Vítima estarão fechados.

No entanto, demandas urgentes serão atendidas pelos seguintes contatos:

• Conselhos Tutelares são atendidas pelo Cisdeca no telefone 125

• Centro Integrado 18 de Maio: (61) 98314-0636, das 8h às 20h

• Programa Pró-Vítima: (61) 98314-0620

Cultura e Lazer

Eixão do Lazer funciona nesta Sexta-feira Santa | Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília



O Zoológico de Brasília irá funcionar normalmente, das 8h às 17h, com a bilheteria fechando às 16h.

O Jardim Botânico terá funcionamento normal das 9h às 17h.

O horário de visitação do Mirante da Torre de TV não sofrerá alterações e continuará das 9h às 19h.

A Concha Acústica estará aberta normalmente para visitação das 9h às 18h.

O Cine Brasília funcionará conforme a programação dos filmes.

Todos os outros equipamentos públicos geridos pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) estarão fechados neste feriado. No sábado (8) e domingo (9) os espaços reabrem com a programação de fim de semana.

Parques



O Instituto Brasília Ambiental informa que todas as unidades de conservação administradas pelo órgão estarão abertas normalmente nesta sexta-feira (7). Confira os horários:

→ Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul: das 6h às 18h

→ Parque Ecológico de Águas Claras: das 5h às 22h

→ Parque Ecológico Areal: das 6h às 18h

→ Parque Ecológico da Asa Sul: das 6h às 20h

→ Parque Distrital das Copaíba: das 8h às 18h

→ Parque Ecológico Cortado: das 6h às 20h

→ Monumento Natural Dom Bosco: das 6h às 20h

→ Parque Ecológico Ezechias Heringer: das 6h às 22h

→ Parque Recreativo do Gama: das 6h às 18h

→ Parque Ecológico do Lago Norte: das 6h às 18h

→ Parque Ecológico Olhos D’água: portão principal, 5h30 às 20h; portões laterais, 6h às 18h

→ Parque Ecológico do Paranoá: das 6h às 18h

→ Parque Ecológico Península Sul: das 6h às 22h

→ Parque Ecológico do Riacho Fundo: das 6h às 18h

→ Parque Ecológico Saburo Onoyama: das 6h às 18h

→ Parque Ecológico Sucupira: das 6h às 20h

→ Parque Ecológico Três Meninas: das 7h às 18h

→ Parque Ecológico Veredinha: das 6h às 22h

HVEP

O Brasília Ambiental acrescenta ainda que o Serviço Veterinário Público (HVEP) estará fechado no feriado e voltará a funcionar normalmente na segunda-feira (10), das 7h30 às 17h.

