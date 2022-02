Veja o que abre e o que fecha durante o carnaval

Mesmo que as festas tenham sido suspensas, o calendário foi mantido. Confira o que neste feriado

Apesar da suspensão das festas públicas e privadas de Carnaval, determinada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), os pontos facultativos entre 26 de fevereiro e 2 de março foram mantidos no calendário oficial da capital. Com isso, diversos serviços públicos terão seus horários de atendimento alterados.

Confira o que abre e o que fecha neste feriadão

Metrô

Sábado: 5h30 às 23h

Domingo: fechado (manutenção preventiva)

Segunda: 5h30 às 23h30

Terça: 7h às 19h

Quarta: 5h30 às 23h30

Ônibus

Sábado: tabela de horários do sábado

Domingo: tabela de horários de domingo, com reforço nas linhas das regiões atendidas pelo metrô

Segunda: tabela de dias úteis

Terça: quadro de horários de domingos e feriados

Quarta: dia útil, com flexibilização do horário de pico da manhã para reforço entre 11h e 13h

Parques

Abertos todos os dias, das 6h às 18h

Parque Recreativo do Gama

Parque Ecológico do Paranoá

Parque Ecológico do Lago Norte

Parque Ecológico do Riacho Fundo

Parque Ecológico Areal

Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul

Parque Ecológico Cortado

Abertos todos os dias, das 6h às 20h

Monumento Natural Dom Bosco

Parque Ecológico Sucupira

Parque Ecológico da Asa Sul

Aberto todos os dias, das 6h às 22h

Parque Ecológico Ezechias Heringer

Parque Ecológico Veredinha

Parque Ecológico Península Sul

Parque Distrital das Copaíbas

Aberto todos os dias, das 8h às 18h

Parque Ecológico de Águas Claras

Aberto todos os dias, das 5h às 22h

Parque Ecológico Três Meninas

Aberto todos os dias, das 7h às 18h

Parque Ecológico Olhos d’Água

Aberto todos os dias. Portão principal: 5h30 – 20h; portões laterais: 6h – 18h

Jardim Botânico de Brasília

De terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 9h às 17h, com entrada permitida até as 16h40. Entrada gratuita para pedestres e ciclistas entre 7h30 e 8h50

Corpo de Bombeiros

Regime de escalas de 24 horas, sem interrupção, atendendo a emergências. O expediente administrativo retorna na quarta (2), a partir das 14h

Polícia Militar

Todos os batalhões da Polícia Militar do DF trabalham em regime de plantão ininterrupto de 24h

Polícia Civil

Todas as delegacias circunscricionais da Polícia Civil do DF, além das duas delegacias de Atendimento à Mulher e as duas delegacias da Criança e do Adolescente, funcionam no feriado em regime de plantão ininterrupto de 24h. A Delegacia Eletrônica também funciona todos os dias, 24h por dia.

Na Hora

De sábado a terça-feira: fechado

Quarta-feira (2): das 14h às 19h, com distribuição de senhas até as 18h30

Procon

De sábado a terça-feira: fechado

Quarta-feira (2): das 14h às 17h

Conselhos Tutelares

Os Conselhos Tutelares não funcionarão presencialmente na segunda (28/2) e na terça-feira ( 1º/3) atenderão somente as demandas urgentes, registradas pela Cisdeca, por meio dos telefones 125 (número gratuito)

Quarta: atendimento presencial das 14h às 18h

Pró-Vítima

Os núcleos do Programa Pró-Vítima funcionarão em regime de plantão pelos telefones (61) 9 8314 0620 e (61) 9 8314 0622. As atividades presenciais serão retomadas na quarta-feira (2), às 13h.

BRB

Segunda e terça-feira: fechado

Quarta: aberto após as 12h

Centro Integrado 18 de Maio

Segunda e terça-feira: fechado

Quarta: presencial após as 14h

Entre 28/2 e 2/3, o atendimento será prestado em regime de plantão por meio do telefone (61) 98314-0636

Cultura

Centro Cultural Três Poderes, Memorial dos Povos Indígenas e Museu Nacional da República

Sábado, domingo e terça-feira: abertos das 9h às 17h

Segunda: fechado

Museu de Arte de Brasília

Sábado, domingo e terça-feira: aberto das 10h às 19h

Segunda: fechado

Museu Vivo da Memória Candanga

Sábado, segunda, terça e quarta-feira: aberto das 9h às 17h

Domingo: fechado

Cine Brasília – bilheteria aberta todos os dias, a partir das 18h, seguindo a programação (https://www.cultura.df.gov.br/cinebrasilia/)

Biblioteca Nacional

Sábado e domingo: aberto das 8h às 14h

Segunda: fecha

Quarta: das 14h às 20h

Planetário

Sábado, domingo, terça e quarta: das 9h às 21h

Segunda: fechado

Jardim Zoológico de Brasília

Sábado, domingo, terça e quarta: aberto das 9h às 17h, com entrada permitida até as 16h

Segunda: fechado

As informações são da Agência Brasília