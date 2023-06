Veja a programação para a Semana do Meio Ambiente no Zoo

Na quinta-feira (8), haverá o lançamento do livro Aves Brasileiras – Extintas e Ameaçadas, de Rodrigo Agostinho

Em homenagem à Semana Nacional do Meio Ambiente, a Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) preparou uma programação especial com diversas atividades para variados públicos. A data será celebrada de segunda-feira (5) até sábado (10), com projetos sobre a preservação dos recursos naturais.

Durante toda a semana, os visitantes poderão conhecer mais de perto as atividades que a fundação realiza em prol da conservação da biodiversidade. Entre outras ações educativas, o Zoo de Brasília participará da instalação de uma rede de contenção de lixo no Córrego Guará, de forma integrada com instituições de conservação da natureza. O projeto ocorrerá nesta segunda (5) e na sexta (9).

Na quinta-feira (8), haverá o lançamento do livro Aves Brasileiras – Extintas e Ameaçadas, de Rodrigo Agostinho, com fotografias de Claudio Brasileiro e ilustrações de Fabíola Campos, além de exposições de fotografias da obra.

Confira a programação completa:

→ Terça-feira (6)

Mesas temáticas com peças do Museu de Ciências Naturais na área do Zoológico de Brasília

Local: Serpentário, recinto da ariranha e recinto do elefante

Horário: das 8h30 às 17h

Atividades educativas na área do Zoológico:

– Oficina de brinquedos recicláveis para visitantes das 9h às 12h e das 14h às 16h30;

– Teatrinho de fantoches às 11h;

– Realização do projeto Zoo com vivências com estudantes com necessidades especiais do CEF 25 de Ceilândia

→ Quarta-feira (7)

Mesas temáticas com peças do Museu de Ciências Naturais

Local: Serpentário e recintos da ariranha e do elefante

Horário: das 8h30 às 17h

Zoo Noturno com roteiro voltado para os impactos da poluição plástica na fauna do cerrado

Horário: 19h

→ Quinta-feira (8)

Lançamento do Livro Aves Brasileiras – Extintas e Ameaçadas, de Rodrigo Agostinho, com fotografias de Claudia Brasileiro e ilustrações de Fabíola Campos

Local: Zoológico de Brasília, pergolado próximo ao recinto do rinoceronte

Horário: 10h30

→ Sábado (10)

Encerramento da Semana do Meio Ambiente com Teatro Lobo-Guará, do Batalhão da Polícia Ambiental

Local: Praça da Administração, em frente à Lanchonete 2

Horário: 10h.

