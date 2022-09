Veja a agenda dos candidatos ao GDF para esta quarta-feira (14)

A última pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Ipec mostra o atual governador, Ibaneis Rocha, na frente

Faltando 18 dias para o primeiro turno das eleições de 2022, os candidatos ao Governo do Distrito Federal seguem se movimentando pela capital. A campanha eleitoral vai até 1º de outubro, véspera das eleições, marcadas para o dia 2. Se for necessário, o 2º turno será no dia 30 do mesmo mês. Confira abaixo, por ordem alfabética, o que os candidatos que concorrem ao Palácio do Buriti farão nesta quarta-feira (14).

Coronel Moreno (PTB)

20h: reunião com apoiadores em Santa Maria

Ibaneis Rocha (MDB)

9h: encontro com representantes do Sindicato dos Auditores de Atividades Urbanas do DF

10h: visita a Ceilânida

12h30: almoço com empresários, no Núcleo Bandeirante

17h: reunião com funcionários de empresa de produção de hortaliças e com lideranças rurais, em Brazlândia

18h: reunião com empresários do Setor de Oficinas de Brazlândia

19h: reunião com a comunidade de Brazlândia

Izalci (PSDB)

9h: reunião política com grupo de trabalho na Candangolândia

10h: projeto de preservação ambiental com alunos de escolas públicas, no Park Way

11h30: reunião com conselheiros tutelares, empresários, moradores e idosos na Candangolândia

13h: entrevista para a imprensa

14h: entrevista para a imprensa

16h: sabatina do Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social (Cepas), na Casa de Ismael, na Asa Norte

18h30: reunião com grupo de lideranças do Lago Sul

19h: palestra na Asa Sul

Leandro Grass (PV)

6h30: panfletagem na UnB de Ceilândia

8h30: caminhada pelo Shopping Popular de Ceilândia Sul

10h45: caminhada pela Feira Central de Ceilândia

17h: sabatina do Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social (Cepas), na Casa de Ismael, na Asa Norte

18h: gravação de entrevista

19h30: reunião com apoiadores de Sobradinho

20h50: caminhada por bares de Sobradinho

Leila do Vôlei (PDT)

10h30: participação em sabatina da rádio CBN e jornais O Globo e Valor

17h: panfletagem na Rodoviária do Plano Piloto

Lucas Salles (Democracia Cristã – DC)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

9h: caminhada da rodoviária do Gama até a Feira Azul

12h: almoço no Restaurante Comunitário em Santa Maria

14h: caminhada no centro comercial de Santa Maria

16h: caminhada no Santos Dumont

19h: live em canal no YouTube

Keka Bagno (Psol)

8h30: evento sobre sistemas de cotas na UnB, no auditório Dois Candangos

12h30: roda de conversa sobre clima, no ICC Norte da UnB

14h30: assinatura de carta compromisso da Federação Nacional dos Estudantes do Ensino Técnico (Fenet), na CLDF

16h30: sabatina do Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social (Cepas), na Casa de Ismael, na Asa Norte

18h30: plenária de candidato ao Senado da Rede Sustentabilidade, na Diocese Anglicana de Brasília, na Asa Sul

19h: comício domiciliar, na Asa Norte

Paulo Octávio (PSD)

9h: sabatina da Fecomércio, na Asa Sul

11h45: entrevista para a TV Globo

13h30: caminhada no comércio do Sol Nascente

17h: caminhada e panfletagem na Rodoviária do Plano Piloto

19h: panfletagem em bares do Sudoeste

Robson da Silva (PSTU)

Agenda não divulgada pelo candidato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Teodoro da Cruz (PCB)