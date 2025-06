Veículo tomba após colisão e deixa uma pessoa ferida no Cruzeiro

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na manhã desta terça-feira (3), uma ocorrência de colisão entre dois veículos que resultou no tombamento de um deles, nas proximidades do Cruzeiro Center, ao lado da 3ª Delegacia de Polícia, no Cruzeiro.

Segundo os bombeiros, a colisão envolveu um Ford Focus preto e um Fiat Mobi branco, que acabou tombando na via, ficando lateralizado.

O condutor do Mobi, identificado como L. F. O. R., de 51 anos, sofreu um corte na mão esquerda, com sangramento intenso, que foi rapidamente estancado pelos socorristas. Apesar do ferimento, o motorista recusou ser transportado para o hospital. Já o motorista do Ford Focus não se feriu.

Durante o atendimento, o trânsito na região ficou parcialmente interditado, gerando lentidão no entorno.

As circunstâncias do acidente não foram esclarecidas. O local ficou sob os cuidados dos órgãos de segurança para as devidas providências.