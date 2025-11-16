Veículo roubado é encontrado pela PMDF durante patrulhamento em Ceilândia

Na madrugada deste domingo (16), policiais militares da RP 28, do Distrito Federal, localizaram um veículo roubado durante patrulhamento em uma área de Ceilândia.

Ao verificar os dados do automóvel, a equipe constatou que o carro estava com placa clonada, correspondente a um veículo do Paraná, além de apresentar sinais identificadores adulterados.

Dois suspeitos que estavam com o veículo foram detidos e encaminhados à unidade policial, juntamente com o automóvel recuperado, para os procedimentos legais.