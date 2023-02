Cerrado Open abre o calendário do circuito brasiliense de Beach Tennis do DF

O DF se destacou nacionalmente ao fechar 2022 na 5ª posição do ranking nacional, desbancando federações importantes como a do RJ e CE

A temporada de 2023 do Beach Tennis do Distrito Federal começa nesta segunda-feira (27), com o Cerrado Open. O torneio será realizado até o dia 5 de março, domingo, na mais nova academia de tennis e beach tennis do Distrito Federal, localizada do lado do Estádio Nacional Mané Garrincha, na Play Tennis. A competição marca a estreia das competições no DF e conta com 340 atletas que se dividirão em dez categorias.

O Distrito Federal se destacou nacionalmente ao fechar 2022 na quinta posição do ranking nacional desbancando federações importantes como a do Rio de Janeiro e Ceará. A vice-presidente da Federação Brasiliense de Tênis e Beach Tennis do DF, Denise Porto, está confiante que o ano de 2023 será bom para a região na continuação do fomento de novos atletas e na manutenção do ranking nacional.

“Vamos começar as nossas competições sabendo da responsabilidade de manter o DF no topo do ranking nacional mas com grande entusiasmo de contar com o fomento e investimentos na modalidade como o novo espaço que tem uma localização especial, no coração da nossa cidade e tem tudo para ajudar na divulgação e fortalecimento da modalidade”, afirmou.

Entre os atletas que estarão presentes no Cerrado Open está a Letícia Shirozaki que está entre as 100 melhores do mundo e a dupla João Lucas Vasconcelos e Lucas Lima que estão despontado no cenário nacional.

Para Dani Brito, que já vem há três anos profissionalizando e fomentando o esporte pelo DF, estar à frente de uma grade academia como a PlayTennis, que há mais de quatro décadas vem atuando no cenário brasileiro com excelência e agora chega a Brasília com uma estrutura diferenciada e localização sem igual, é uma honra abrir essa temporada de torneios 2023 na nova casa.

“Teremos grandes jogos de iniciantes aos profissionais durante toda a semana. Com esse torneio queremos manter os apaixonados pela modalidade e atrair novos adeptos para o Beach Tennis que é um esporte apaixonante”, afirmou.

O Cerrado Open tem o patrocínio do Pão de Açúcar; Ambev; GM Recovery; Pousada do Rio Quente; Decatlhon; Caju Beach Tennis e Rezgatte.

Serviço

II Cerrado Open

Data: De 27 de fevereiro a 5 de março

Local: PlayTennis Brasília – Ao lado do Mané Garrincha e do Tribunal de Contas do DF

Horários: Segunda a sexta-feira das 18h às 22h; Sábado e domingo a partir das 8h30

*Domingo serão as semifinais e finais