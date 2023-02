Raposa é resgatada em motor de carro após ser atropelada

A raposa estava com a pata esquerda traseira quebrada e foi encaminhada ao veterinário

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMA) resgataram uma raposa do campo que foi atropelada e ficou presa no motor do veículo. O fato ocorreu na noite desse sábado (25) em Taguatinga.



Uma mulher chegava de viagem quando acidentalmente atropelou o animal na BR – 040. Ela parou o veículo e procurou o animal e não encontrou. Achando que a raposa havia fugido do local, a mulher seguiu viagem até sua casa em Taguatinga.



Ao chegar em casa, a motorista percebeu que o animal atropelado havia ficado preso no motor. A mulher chamou a PMDF e policiais do BPMA fizeram o resgate.