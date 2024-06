Inscrições abertas para I Mostra de Estágios e Práticas em Saúde do Distrito Federal

A Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (Eapsus) inicia, nesta quinta-feira (20), as inscrições para a I Mostra de Estágios e Práticas em Saúde do Distrito Federal, que será realizada em 2 de outubro, no auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs). A iniciativa visa fomentar ações que integrem o ambiente acadêmico e os serviços de saúde por meio de estudantes de nível superior e técnico, docentes das instituições de ensino públicas e privadas conveniadas, além de supervisores e preceptores dos cenários de ensino da Secretaria de Saúde do DF (SES).

Com três grupos temáticos, a mostra é uma oportunidade de debater assuntos atuais, dividir experiências acerca dos desafios enfrentados e apresentar soluções inovadoras para o Sistema Único de Saúde (SUS). “Esse evento é a chance que temos de mostrar ao aluno que a integração não é apenas formal; queremos que ele se sinta parte do cenário como um ator e agente de mudança”, afirma a gerente de Integração Ensino-Serviço da Eapsus, Verônica Lobo.

Os trabalhos desenvolvidos por estudantes, docentes e supervisores devem, necessariamente, abranger os três tópicos escolhidos para o evento: saúde na educação, segurança do paciente e processo ensino-aprendizagem. “São temas amplos e atuais, que podem ensejar novas ferramentas, incentivar o uso da tecnologia e compartilhar conhecimento”, observa Verônica.

Para estimular a participação de estudantes e docentes, a aplicação dos grupos temáticos pode se dar na atenção primária, secundária ou terciária. Também é permitida a utilização de procedimentos operacionais padrão, de inovações tecnológicas e de materiais, de relato de experiência, vídeos, técnicas de sustentabilidade e de metodologias ativas. Os três melhores trabalhos serão premiados.

“Acreditamos que a premiação, além de estimular as pessoas a participarem da mostra, é uma maneira de reconhecer o esforço e empenho de cada um no processo de ensino-serviço”, avalia Verônica.

Inscrições

O período de inscrição para participantes em geral e para aqueles que desejam inscrever seus trabalhos é diferente. O prazo variado decorre da seleção dos trabalhos, que será realizada pela área técnica da Eapsus a partir de requisitos estipulados no edital. A expectativa da gerente é que haja vários trabalhos submetidos, com propostas inovadoras e soluções práticas para o SUS.

Para quem deseja participar apenas como ouvinte, assistindo às apresentações, o período de inscrição vai desta quinta (20) até 20 de setembro. Já para os participantes que vão submeter seus trabalhos e concorrer à premiação, o prazo também começa nesta quinta, mas vai apenas até 30 de agosto. Cada trabalho inscrito poderá contar com um docente, um supervisor de cenário e de dois a cinco estudantes. Cada grupo de participantes só poderá enviar um único trabalho sobre as experiências exitosas desenvolvidas nos cenários.

Os trabalhos aprovados serão avaliados presencialmente no dia do evento por uma comissão, de forma criteriosa, observando aspectos como realização do trabalho nos cenários da SES pactuados pela instituição de ensino, adequação aos grupos temáticos do evento, coerência entre organização, síntese e clareza dos objetivos, além de métodos, resultados e conclusões, corte temporal do ano de 2024, respeito aos princípios do SUS e aplicabilidade e fortalecimento do SUS.

Premiação

Durante o evento, os trabalhos podem ser apresentados em duas modalidades: pôster ou oral. Ambas as apresentações contam com o tempo máximo de dez minutos. A premiação alcança todos os participantes inscritos, além do chefe do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps) da região de saúde ou da Unidade de Referência Distrital (URD) selecionada. “É fundamental reconhecer a importância do trabalho desenvolvido pelo Neps, que realiza a coordenação das atividades curriculares”, ressalta Verônica. Ela destaca que também deve ser reconhecido o trabalho do servidor que recebe o aluno no cenário de ensino da SES.

O trabalho premiado com o primeiro lugar terá direito à participação no 5º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão da Saúde Coletiva (Abrasco), que será realizado em Fortaleza. O prêmio inclui inscrição no evento, passagens aéreas de ida e volta e hospedagem no local. Tudo será pago com recurso de contrapartida das instituições conveniadas. “É uma forma de prestar contas e oferecer uma devolutiva do recurso que a gente recebe”, assegura Verônica.

Os participantes dos trabalhos classificados em segundo e terceiro lugares serão premiados com um curso prático de Suporte Básico de Vida (BSL, na sigla em inglês), com carga horária de 6h, ministrado presencialmente em Brasília. “Esperamos ter a apresentação de grandes ideais, com exploração dos temas, pois nossa intenção é que, a partir dessa primeira experiência, a gente consiga colocar o evento no calendário anual”, aponta Verônica.



Cronograma

⇒ Inscrição para participantes em geral – Até 20/9

⇒ Inscrição para submissão dos trabalhos – Até 30/8

⇒ Período de seleção dos trabalhos – De 2 a 16/9

⇒ Resultado final dos trabalhos selecionados – 23/9

⇒ Evento e premiação – 2/10

Essas e outras informações podem ser consultadas no site do evento.

*Com informações da Fepecs