Programa de bolsas de estudo tem inscrições abertas para o segundo semestre

A Escola de Governo do Distrito Federal (Egov), unidade da Secretaria de Economia (Seec), passa a receber, desta quinta (20) até 8 de julho, as inscrições para o tradicional concurso de seleção do programa de concessão de bolsas de estudo.

O certame é realizado semestralmente para as vagas abertas no Centro de Ensino Unificado do DF (UDF). Ao todo, nesta edição, são oferecidas 73 vagas destinadas aos servidores e empregados do Governo do Distrito Federal (GDF) e aos ex-alunos da rede pública de ensino.

Criado em 1968, o programa é fruto da cessão de uso do terreno onde o UDF funciona. Após uma lacuna de mais de cinco anos, a atual gestão do GDF retomou o concurso, que já promoveu a concessão de bolsas a 984 beneficiados, de 2019 até o primeiro semestre deste ano.

Etapas

O processo para concessão das bolsas terá etapas distintas de seleção para servidores públicos e sociedade civil. No caso dos candidatos da administração pública, serão levados em conta o tempo de serviço, o número de dependentes legais, a remuneração bruta e o nível de escolaridade.

O edital destaca os 21 cursos presenciais do centro universitário – entre esses, os de direito, administração, biomedicina, pedagogia, fonoaudiologia e letras português/inglês. Os candidatos contemplados terão direito a uma bolsa integral para cursar o ensino superior, com início das aulas em agosto deste ano.

Para os candidatos da sociedade civil, as exigências incluem a conclusão dos três anos do ensino médio em escola da rede pública de ensino do DF, ter participado da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 ou de 2023 com média mínima de 400 pontos e comprovar hipossuficiência de renda familiar.



“O programa contribui para a formação dos cidadãos e para a capacitação dos servidores e empregados públicos”, avalia a vice-diretora-executiva da Egov, Raquel Aben-Athar, lembrando que a iniciativa já transformou a vida de milhares de famílias do DF. “Fomentar a educação é o melhor caminho para o desenvolvimento ativo da sociedade e da administração pública para melhor trabalhar para os cidadãos”, conclui.

Acesse o edital e as informações para inscrição.

Bolsas de estudo para o UDF

⇒ Inscrições: desta quinta (20) a 8 de julho

⇒ Público: servidores e empregados públicos do GDF e aos ex-alunos da rede pública de ensino

⇒ Dúvidas e informações: [email protected].

*Com informações da Seec