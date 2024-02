Veículo com placa adulterada é apreendido em operação de rotina

POST PATROCINADO

Agentes da Unidade de Motociclistas Operacionais de Trânsito fizeram o flagrante de um Ka Fiesta com identificação clonada de outro estado

Na manhã desta terça (6), dois agentes da Unidade de Motociclistas Operacionais de Trânsito se depararam com um veículo Ford Ka que apresentava, de forma irregular, a placa de um Ford Fiesta registrado no Departamento de Trânsito do Amapá. O flagrante ocorreu na W3 Norte, por volta das 9h30.

O carro já estava sendo monitorado pelas equipes de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Departamento de Trânsito (Detran-DF) a partir de demanda encaminhada pelo Detran-AP, que recebeu denúncia de clonagem em virtude de multas indevidas aplicadas ao proprietário real do veículo que utilizava a placa daquele estado.

O Ford Ka foi recolhido ao pátio da 5ª Delegacia de Polícia, e a condutora, apresentada às autoridades policiais para responder pelo crime previsto no artigo 311 do Código Penal. O veículo foi ainda notificado pela infração prevista no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, gravíssima, penalizada com multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação, além da remoção do carro.

*Com informações do Detran-DF