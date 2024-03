Veículo com dois adultos e um bebê caiu da tesourinha da 215 norte

A condutora perdeu o controle da direção e caiu na parte debaixo da tesourinha

Um veículo com dois adultos e um bebê, de aproximadamente 5 meses, caiu da tesourinha da 215 norte. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena nesta quinta-feira (07).

Chegando ao local do acidente, as equipes de socorro do CBMDF encontraram um veículo VW/GOL de cor vermelha, a condutora perdeu o controle da direção e caiu na parte debaixo da tesourinha.

– A condutora, de 31 anos, foi atendida pelos nossos socorristas, queixava-se de dores na lombar, foi transportada consciente e orientada ao Instituto Hospital de Base do DF ( IHBDF).

– A criança de 5 meses do sexo masculino, sem sinais de lesões aparentes, foi transportada com a mãe Instituto Hospital de Base do DF ( IHBDF).

– A outra passageira F. R. P., de 64 anos, se queixava de dores no peito e no braço direito, foi transportada consciente e orientada ao Instituto Hospital de Base do DF ( IHBDF).

A via precisou ser interditada durante o atendimento.

A PMDF foi acionada para o local.