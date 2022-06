Veículo capota em Via Estrutural, vítima foi encaminhada ao HBB

A vítima foi um homem de 37 anos, que após ser fechado por outro motorista, acabou tendo que realizar uma manobra brusca

Camila Saldanha

Brasília, DF

Um veículo capotou na Via Estrutural na tarde desta sexta-feira (3), por volta das 15h. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado ao local para realizar os primeiros atendimentos à vítima.

A vítima foi um homem de 37 anos, que após ser fechado por outro motorista, acabou tendo que realizar uma manobra brusca que fez com que o mesmo perdesse o controle do veículo.

Os primeiros socorros foram feitos no local e a vítima foi levada ao Hospital de Base de Brasília com ferimentos leves, consciente e com estado de saúde estável.

Durante o atendimento, uma das faixas da via foi fechada, o que causou lentidão no trânsito.