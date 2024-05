Vegetação pega fogo e ameaça residências próximo ao Riacho Fundo I.

Por Lucas Dias

O fato aconteceu, nesta terça-feira (28), em uma área de vegetação, no setor Canegai, próximo ao condomínio Califórnia, Riacho Fundo I- DF. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) conseguiu realizar o atendimento desta ocorrência.

Chegando ao local, a equipe verificou que se tratava de um incêndio em vegetação próximo de algumas residências. De imediato a guarnição iniciou o combate às chamas, desenvolvendo linhas de mangueiras com uso de água , também foram utilizados abafadores e bombas costais para a extinção do incêndio, evitando assim o alastramento para as moradias próximas.

A área total queimada foi de 5 mil metros quadrados. Não houve vítimas.