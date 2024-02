Varjão tem bocas de lobo limpas e asfalto recapeado após chuva forte

As equipes limparam algumas bocas de lobo que ficaram obstruídas com o asfalto arrancado e as calhas da Quadra 05

O Varjão foi atingido por uma forte chuva na tarde dessa quarta-feira (31). A tempestade alagou ruas, invadiu casas e danificou trechos de asfalto. A Companhia de Urbanização da Nova Capital (Novacap) e a Administração Regional do Varjão executaram, nesta quinta-feira (1º), serviços como limpeza de bocas de lobo e recapeamento de asfalto.

As equipes limparam algumas bocas de lobo que ficaram obstruídas com o asfalto arrancado e as calhas da Quadra 05, que teve o muro de contenção derrubado pela força das águas. Na Quadra 06, o trabalho foi de recapeamento do asfalto.

O administrador regional do Varjão, Daniel Crepaldi, afirmou que faz o trabalho preventivo e que 100% das bocas de lobo da cidade são desobstruídas todos os anos. Ele contou com o apoio de outras áreas do governo para dar uma resposta rápida à comunidade. “O nosso trabalho foi ágil para resolver os problemas que a chuva causou, graças à força-tarefa do governo. Contamos com uma equipe de 20 pessoas, que se dividiu em três grupos para trabalhar em toda cidade”, completou Crepaldi.

*Com informações da Agência Brasília