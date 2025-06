Varjão recebe contêineres para reforçar descarte correto de lixo

A região administrativa do Varjão, no Distrito Federal, passou a contar com oito novos contêineres de lixo instalados em pontos estratégicos da cidade. A iniciativa visa manter a cidade limpa, conscientizar os moradores sobre o descarte adequado de resíduos e combater o despejo irregular de lixo em áreas públicas.

Os equipamentos foram doados pela Secretaria de Economia e passaram por um processo de reforma e pintura antes da instalação. Ao todo, 11 contêineres foram recebidos, sendo que oito já estão em uso nas quadras 3 (Conjunto B), 4 (Conjunto A), 5 (Conjuntos K e M), 6/7 (Conjunto B), 7, 9 e 11 (Conjunto E).

De acordo com o administrador regional do Varjão, Daniel Crepaldi, os pontos escolhidos atendem locais com maior geração de lixo, como áreas próximas a comércios e prédios residenciais. “Esses contêineres estão em pontos estratégicos, próximos a comércios e prédios, onde há maior geração de lixo. Sabemos que o ideal seria cada residência ter sua própria lixeira, mas, como muitos prédios aqui têm dificuldades estruturais, disponibilizamos os equipamentos como uma solução”, explicou.

A medida tem sido bem recebida pela comunidade. O empresário Ailton Henrique dos Santos, de 61 anos, destacou a melhoria na limpeza e na saúde pública: “Ótimo, porque o lixo ficava sempre na rua e os cachorros puxavam. Agora, com os dois contêineres, ficou bem tranquilo. Antes eu tinha muito problema com mosca, e agora não tem mais porque aumentou o espaço para o descarte. Excelente trabalho”, afirmou.

Para o serralheiro Jozael Rocha Xavier, de 51 anos, a mudança trouxe mais organização para o bairro. “A lixeira me ajudou, ajudou todo mundo aqui. Antes tinha muito lixo no chão, agora ficou bom com a lixeira. Recolheram para arrumar e colocaram de volta. Melhorou bastante”, disse.

A administração regional avalia a possibilidade de instalar os três contêineres restantes em novos pontos da cidade, conforme a demanda e o retorno da população.

Com informações da Agência Brasília