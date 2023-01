Varejo registrou alta de 3,3% nas vendas de janeiro a novembro de 2022

Segmento de “combustíveis e lubrificantes” representa a maior variação acumulada do ano

De acordo com dados do IBGE, o Distrito Federal apresentou uma alta de 3,3% nas vendas do comércio varejista de janeiro a novembro de 2022, se comparado ao mesmo período de 2021. O segmento que apresentou maior variação no acumulado do ano na capital federal foi o de “Combustíveis e Lubrificantes”, de 19%. As vendas foram impulsionadas pela redução do preço dos combustíveis.

“Os dados compilados pelo Panorama do Comércio indicam um avanço acima da média nacional para o comércio varejista do Distrito Federal. Os resultados apresentados auxiliam os empreendedores a traçar as metas e objetivos de cada negócio a partir do cenário econômico estabelecido”, comenta o presidente da CDL-DF, Wagner da Silveira Jr.

No mercado de trabalho, o comércio foi responsável pelo maior saldo de criação de vagas formais em novembro. A alta demanda das datas comemorativas de final de ano favoreceu as contratações e levou o setor a abrir mais de 2 mil vagas de trabalho.

Além dos dados sobre a economia do DF, o Panorama do Comércio apresenta sondagem realizada pela CDL-DF, que constatou que a maior parte dos empresários do setor notou queda nas vendas em janeiro. Wagner Silveira explica que “depois da forte movimentação do fim de ano, é normal que o setor passe por um momento sem grande movimento de vendas, bem como de contratações” .

Esses dados estão no Panorama do Comércio do Distrito Federal de novembro, divulgado nesta terça-feira, 17, pela CDL-DF. O levantamento do cenário local leva em consideração os dados mais atualizados do IBGE, Codeplan, Caged e Banco Central.

O presidente da entidade ressalta que ter informações confiáveis é essencial para os empresários do setor. “Esta é mais uma contribuição da CDL para que os lojistas possam planejar o dia a dia dos seus negócios e conhecerem melhor o ambiente em que estão inseridos para tomada de decisão”, destaca Wagner da Silveira Jr.

DF: Varejo registrou alta de 3,3% nas vendas de janeiro a novembro de 2022, segundo o Panorama do Comércio da CDL-DF

Segmento de “combustíveis e lubrificantes” representa a maior variação acumulada do ano

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com dados do IBGE, o Distrito Federal apresentou uma alta de 3,3% nas vendas do comércio varejista de janeiro a novembro de 2022, se comparado ao mesmo período de 2021. O segmento que apresentou maior variação no acumulado do ano na capital federal foi o de “Combustíveis e Lubrificantes”, de 19%. As vendas foram impulsionadas pela redução do preço dos combustíveis.

“Os dados compilados pelo Panorama do Comércio indicam um avanço acima da média nacional para o comércio varejista do Distrito Federal. Os resultados apresentados auxiliam os empreendedores a traçar as metas e objetivos de cada negócio a partir do cenário econômico estabelecido”, comenta o presidente da CDL-DF, Wagner da Silveira Jr.

No mercado de trabalho, o comércio foi responsável pelo maior saldo de criação de vagas formais em novembro. A alta demanda das datas comemorativas de final de ano favoreceu as contratações e levou o setor a abrir mais de 2 mil vagas de trabalho.

Além dos dados sobre a economia do DF, o Panorama do Comércio apresenta sondagem realizada pela CDL-DF, que constatou que a maior parte dos empresários do setor notou queda nas vendas em janeiro. Wagner Silveira explica que “depois da forte movimentação do fim de ano, é normal que o setor passe por um momento sem grande movimento de vendas, bem como de contratações” .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esses dados estão no Panorama do Comércio do Distrito Federal de novembro, divulgado nesta terça-feira, 17, pela CDL-DF. O levantamento do cenário local leva em consideração os dados mais atualizados do IBGE, Codeplan, Caged e Banco Central.

O presidente da entidade ressalta que ter informações confiáveis é essencial para os empresários do setor. “Esta é mais uma contribuição da CDL para que os lojistas possam planejar o dia a dia dos seus negócios e conhecerem melhor o ambiente em que estão inseridos para tomada de decisão”, destaca Wagner da Silveira Jr.