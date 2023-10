Van escolar e dois carros colidem na marginal da DF 065

No local haviam colidido uma Van escolar, um FORD/KA e um HONDA/CITY preto

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu um acidente que envolveu dois carros na marginal da DF 065. Essa ocorrência aconteceu às 13h46, Estrada Parque Ipé, sentido Gama.

No local haviam colidido uma Van escolar, um FORD/KA e um HONDA/CITY preto.

Na Van escolar estavam o condutor e seis crianças, que não se feriram.

A condutora do FORD/KA, de 35 anos, apresentava inchaço no braço esquerdo, estava consciente, orientada e estável, foi transportada ao Hospital Santa Lúcia.

A condutora do HONDA/CITY, de 38 anos, foi atendida, estava consciente, orientada e estável, não necessitou transporte ao hospital.

A via marginal foi interditado no momento do socorro. A PMDF ficou responsável pelo local.