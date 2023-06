Van escolar bate em caminhão na Samambaia

No caminho para a escola uma van que carregava 15 crianças se colidiu em um caminhão nesta quinta-feira, 29, em Samambaia

No caminho para a escola uma van que carregava 15 crianças se colidiu em um caminhão nesta quinta-feira, 29, em Samambaia. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) duas crianças precisaram ser levadas ao hospital.

Umas das crianças que estava no banco da frente acabou sofrendo um corte no rosto e foi encaminhada para o hospital de Taguatinga. Outra menina de 11 anos teve suspeita de traumatismo craniano e reclamava de muita dor na região dos joelhos. Estava consciente, orientada e estável, sendo transportada para o HRT para o atendimento médico.

A monitora que também estava no veículo se queixou de dores no ombro e foi atendida no local, já o condutor da van, do caminhão e as demais crianças da lotação, não precisaram de ser encaminhadas a unidades de saúde, após avaliação das equipes do CBMDF.