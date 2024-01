Valor do Cartão Creche é reajustado e atendimento ampliado

Essa mudança representa mais famílias apoiadas com a cobertura dos custos da educação infantil e fortalece as instituições parceiras, criando um ambiente educacional propício ao aprendizado

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) publicou, nessa terça-feira (16), no Diário Oficial do DF (DODF), a Portaria Nº 31, que eleva o valor do Cartão Creche para R$ 852,72, a partir de fevereiro, e amplia o atendimento em 2024.

No ano de 2023, o valor destinado ao Cartão Creche foi de R$ 803,57, atendendo um total de 6.257 crianças. A partir de fevereiro de 2024, a estimativa é de ampliar o atendimento para 6.710 crianças. Essa mudança representa mais famílias apoiadas com a cobertura dos custos da educação infantil e fortalece as instituições parceiras, criando um ambiente educacional propício ao aprendizado e crescimento saudável.

“Estamos focados em assegurar que cada criança tenha acesso a uma educação de qualidade desde os primeiros anos de vida. Esses investimentos não apenas beneficiam as instituições parceiras, mas também têm um impacto direto no desenvolvimento saudável e cognitivo das crianças”, afirma a subsecretária de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação, Francis Ferreira.

