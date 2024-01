Centro de Internação e Reeducação receberá R$ 2 mi para ala educacional

A Seape realizou plano de aplicação para destinar o investimento à construção de um espaço para ensino e oficina de capacitação profissional dos reeducandos no CIR

O Governo do Distrito Federal (GDF), através da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), publicou, nesta terça-feira (16), no Diário Oficial do DF (DODF), a aprovação de investimento de mais de R$ 2 milhões para a construção de uma ala educacional no Centro de Internação e Reeducação (CIR). O recurso autorizado na resolução n°01, de 5 de janeiro, é proveniente de repasse do Fundo Penitenciário da União para o Fundo Penitenciário do DF.

A Seape realizou plano de aplicação para destinar o investimento à construção de um espaço para ensino e oficina de capacitação profissional dos reeducandos no CIR. Após o repasse, a secretaria dará continuidade à viabilização do projeto e à abertura de licitação específica destinada à construção das salas e oficinas.

Projetos de reinserção social

A Seape já realiza diversos trabalhos de ressocialização por meio da educação e da capacitação profissional, a exemplo das oficinas do Projeto de Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes (Procap), que beneficiaram mais de 800 custodiados no último ano.

Em parceria com a Secretaria de Educação, a pasta também promove a educação regular (presencial e à distância) dos reeducandos na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), além da aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa (Enem PPL).

As informações são da Agência Brasília