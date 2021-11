Vai faltar luz em oito regiões do DF nesta segunda-feira

Equipes da Neoenergia irão realizar manutenção em Planaltina, Vicente Pires, Ceilândia e em outras cinco cidades. Confira os horários das interrupções

A semana no Distrito Federal vai começar sem energia em oito regiões administrativas. Equipes da Neoenergia Distribuição irão realizar manutenção em Planaltina, Vicente Pires, Ceilândia, Sol Nascente, Taguatinga, Samambaia, São Sebastião e Paranoá.

Em Planaltina, vai faltar luz nos conjuntos A das quadras 2 e 3 e nos conjuntos L das quadras 6, 10, 11, 12 e 15 do Arapoanga. Um transformador será substituído na região. O desligamento ocorre das 9h às 13h.

No mesmo horário, as chácaras 38 e 43 de Vicente Pires também ficarão sem energia, por causa de uma manutenção preventiva com substituição de transformador.

Em Ceilândia, o desligamento ocorre no conjunto C da QNO 16, das 9h às 14h, para substituição de rede. Também vai haver interrupção das 9h às 15h, em toda a Fazenda Laje da Jiboia e na Fazenda Lagoa do Núcleo Rural Samambaia para manutenção com poda de árvores.

No Sol Nascente, a interrupção será nas chácaras 24 e 150, das 9h às 13h, para manutenção preventiva com substituição de transformador.

Em Taguatinga, o desligamento está previsto para durar das 9h às 16h, nas chácaras 31 a 33 do Núcleo Rural Taguatinga, para manutenção com poda de árvores.

Pelo mesmo motivo, os núcleos rurais Sobradinho dos Melos, Rajadinha e Capão da Onça, além do Altiplano Leste e os conjuntos de 1 a 7, 9, 10 e 12 da QR 504, no Paranoá, ficarão sem energia das 9h às 14h30.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Obras de substituição de rede nua para rede compacta protegida também deixarão sem energia endereços de São Sebastião e Samambaia. Das 9h às 16h30, serão afetadas as quadras de 10 a 15, 18 a 24 e Avenida Comercial da Rua do Bosque, em São Sebastião. E das 8h30 às 16h30, a interrupção será na QR 502 (conjuntos de 1 a 15 e 19) e QR 504 (conjuntos de 1 a 7, 9, 10 e 12), em Samambaia.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será novamente ligada, sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica. Com informações da Agência Brasília