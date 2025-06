Vai de Graça terá novas linhas de ônibus e mais viagens a partir deste domingo

A partir deste domingo (8), usuários do transporte público do Distrito Federal terão à disposição uma nova linha e mais 72 opções de viagens aos fins de semana, como parte da ampliação do programa Vai de Graça. Lançada há três meses, a iniciativa já ultrapassou a marca de 12,5 milhões de viagens, consolidando-se como uma alternativa de mobilidade gratuita para os moradores da capital.

Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, o programa teve 4,9 milhões de acessos em março, 4,8 milhões em abril e 2,3 milhões em maio, além de 441 mil registros apenas no último domingo (1º). “Temos acompanhado a movimentação de passageiros aos domingos e feriados, fazendo os ajustes nas linhas do Vai de Graça, para que as pessoas possam acessar o transporte gratuito nos seus compromissos de lazer, cultura e até mesmo comércio”, afirmou o gestor.

Novas linhas e horários estendidos

Entre as novidades, está a criação da linha 073.6, que atenderá moradores do Park Way e de Vargem Bonita com oito viagens aos domingos e feriados. A rota circular terá tarifa de R$ 2,70 e será operada pela empresa Pioneira. A linha parte da Quadra 14 ao lado da Estação Park Way do BRT, com horários das 7h10 às 19h.

Além disso, três linhas já existentes passarão a operar também aos sábados e domingos:

Linha 784.2 (Capoeira do Bálsamo/Avenida Paranoá): terá 12 viagens aos sábados e 12 aos domingos , saindo da Estação do Paranoá.

(Capoeira do Bálsamo/Avenida Paranoá): terá , saindo da Estação do Paranoá. Linha 3314 (Terminal de Integração de Santa Maria/Total Ville/Porto Rico): passa a contar com 10 viagens em cada dia do fim de semana .

(Terminal de Integração de Santa Maria/Total Ville/Porto Rico): passa a contar com . Linha 3315, com trajeto semelhante ao da 3314, também oferecerá 10 viagens aos sábados e 10 aos domingos, beneficiando os mesmos bairros.

Viagens noturnas para São Sebastião

Outra melhoria será implementada a partir de segunda-feira (9), com o reforço da linha 147.2, que atende a região de São Sebastião. Serão adicionados quatro novos horários noturnos em dias úteis, dois saindo da Estação de São Sebastião (às 17h36 e 20h36) e dois do Terminal Asa Sul (TAS) (às 19h06 e 22h06).

As medidas fazem parte do esforço da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) para ajustar a oferta de viagens à demanda real dos passageiros, especialmente nos fins de semana e feriados, mantendo o transporte público acessível e gratuito por meio do programa Vai de Graça.

Com informações da Semob-DF