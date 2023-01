Vai colher uma fruta da árvore? Todo cuidado é pouco!

Choques elétricos e quedas são ocorrências muito comuns; Corpo de Bombeiros dá dicas para evitar risco de acidentes

Chamada por muitos de “um grande pomar a céu aberto”, Brasília tem fartura de árvores frutíferas das mais variadas. Nelas se colhe grande quantidade de frutas frescas e livres de agrotóxicos. Segundo o Departamento de Parques e Jardins (DPJ) da Novacap, são 950 mil “pés de frutas” espalhados por todo o DF. Todavia, ao colher as de sua preferência, é preciso cuidado para não fazer da experiência um acidente.

Na época chuvosa, a manga, a jaca e o abacate são as frutas mais comuns nos jardins urbanos da capital. Com os frutos brotando em galhos altos, o Corpo de Bombeiros alerta que é preciso verificar se a árvore não está próxima a cabos de energia, por exemplo.

O pintor Claudio Menezes diz que evita subir em árvores por medo de acidentes

“As árvores podem ser condutoras de energia, principalmente as mais novas e saudáveis, ocasionando choques elétricos”, explica o capitão da corporação, Fábio Bohle. “Temos um grande perigo, que são aqueles apanhadores de metal. Se a pessoa encostá-lo na rede elétrica, pode acontecer uma fatalidade.”

Morador do Núcleo Bandeirante, o pintor Claudio Menezes, 51, não hesita em pegar manga ou levar alguns abacates – muito comuns na Segunda Avenida da cidade – para casa. Mas, ultimamente, ele conta que tem evitado subir nas árvores, com medo do pior.

“Tem um tempinho que não como mangas. Soube de um acidente com um rapaz que estava podando uma árvore aqui na região e foi parar no hospital, depois de tomar um grande choque”, conta. Claudio diz ter em casa um apanhador feito de bambu com um saco na ponta e, vez por outra, usa o artefato como opção.

O risco de queda, lembra o capitão Fábio Bohle, também existe. O bombeiro dá uma boa dica para garantir a segurança ao escalar os troncos: “A pessoa pode levar uma pequena corda, amarrar uma ponta na cintura e a outra em um galho mais resistente, por exemplo. Previne escorregões, as quedas e possíveis fraturas”. Segundo ele, é comum o Corpo de Bombeiros atender ocorrências de pessoas que despencam das árvores e são vítimas de raios.

Veja abaixo outras orientações sobre como se prevenir contra acidentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Arte: Agência Brasília

Com informações da Agência Brasília