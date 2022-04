Vagas para analista de sistema oferecem R$ 3,6 mil, o maior salário do dia

Elas fazem parte de uma lista com 223 vagas de emprego para esta terça-feira (12) em 41 profissões diferentes

Que tal trabalhar dando banho em bichinhos de estimação? Para isso, basta ter habilidade e gostar de atuar com isso. Duas vagas abertas nas agências do trabalhador não exigem profissionais experientes e o nível de escolaridade pode ser apenas o fundamental. O salário é de R$ 1.230, mais benefícios.

Elas fazem parte de uma lista com 223 vagas de emprego para esta terça-feira (12) em 41 profissões diferentes. O salário mais alto, no valor de R$ 3.680, mais benefícios, é para analista de sistema. Cinco profissionais com formação em tecnologia da informação e experiência na área poderão ser contratados.

A profissão com mais vagas abertas é a de operador de caixa, com 25 exclusivas para pessoas com deficiência. O salário é de R$ 1.243,20, mais benefícios. Com mesma remuneração e também exclusiva para PCD, cinco oportunidades são para auxiliar de estoque.

Cinco profissões pouco frequentes na tabela de vagas das agências estão com oportunidades abertas nesta terça-feira: analista de crédito (10), analista de planejamento financeiro (2), copeiro de hospital (2), eletrotécnico produção de energia (2) e laboratorista industrial (1). As remunerações ficam entre R$ 1.212 e R$ 2.460, mais benefícios.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador, de 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou, ainda, utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas, pode se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações da Agência Brasília