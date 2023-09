Vacinação para todas as idades no Parque da Cidade vai até domingo

Quem está com a caderneta incompleta, pode atualizá-la no Estacionamento 10. Ação ocorre das 9h às 15h

Para ampliar a cobertura vacinal no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde (SES-DF) investe em iniciativas que encontrem a população e facilitem o acesso aos imunizantes. Por isso, neste fim de semana, a pasta participa de evento no Estacionamento 10 do Parque da Cidade oferecendo vacinas para todas as idades, com o objetivo de que a população local atualize a caderneta de vacinação. Neste domingo (24), a ação – que integra as comemorações da Semana Nacional de Trânsito em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) – ocorrerá das 9h às 15h.

Bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos que forem ao local poderão se imunizar contra a covid-19, a gripe (influenza) e diversas outras doenças, seguindo o Calendário de Vacinação. Todos os outros imunizantes previstos na rede pública de saúde estão disponíveis, com exceção da BCG e da antirrábica para humanos, mas que podem ser encontrados nas mais de 100 salas de vacina que funcionam em dias úteis por todo o DF.

‌O objetivo da pasta é aumentar a cobertura vacinal do DF, principalmente com relação à proteção contra a covid-19, mas também de outras doenças, como a poliomielite, o sarampo e a rubéola. “A nossa grande preocupação são os esquemas infantis, porque muitos pais as levam para tomar a primeira dose e não retornam para fazer a segunda e o reforço”, explica a enfermeira e coordenadora da ação, Gabriela Barasuol.

Para promover a imunização, há uma série de ações que levam as vacinas até a população. A deste fim de semana, por exemplo, visa atingir o público que frequenta o Parque da Cidade para se exercitar ou que já estava participando do evento em alusão à Semana Nacional de Trânsito, como o estudante de enfermagem Daniel Carvalho, 27 anos, que atualizou sua caderneta de vacinação.

“Acho que muita gente tem dificuldade, às vezes, de se direcionar a um postinho de saúde para poder atualizar o cartão de vacina. Aqui é uma oportunidade para as pessoas que estão no seu ambiente de lazer se vacinarem também, é muito prático”, avaliou.

‌Cobertura vacinal

Desde 2016, o Brasil registra queda na cobertura vacinal em todo o território. Até mesmo o sarampo, uma doença que já havia sido erradicada, voltou a aparecer no país em 2018.

‌Entre as estratégias da Secretaria de Saúde para aumentar os índices de vacinação no DF, ações externas realizadas em shoppings, parques, escolas e outros locais públicos têm sido muito importantes para aumentar o índice de vacinação da cidade, além de projetos como o Carro da Vacina e a divulgação de campanhas nacionais de imunização.

‌“Quando a gente sai do espaço da unidade básica de saúde, a gente garante mais acesso às pessoas. Quem não tem tempo na correria do dia a dia ganha a oportunidade de se vacinar aqui no Parque [da Cidade] ou em outros lugares públicos”, ressaltou a coordenadora da ação.

‌Em todo o Distrito Federal, há mais de 100 salas de vacina abertas em dias úteis e, semanalmente, são divulgados pontos que funcionam também aos sábados. Confira aqui os locais de vacinação.

Com informações da Agência Brasília