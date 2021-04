Vacinação de idosos de 64 e 65 anos começa nesta sexta (16)

Novas doses chegaram na madrugada desta sexta e permitirão que o GDF amplie a faixa etária de imunização

A vacinação para idosos de 64 anos ou mais começa às 13h desta sexta-feira (16). A data prevista era a próxima segunda (19), mas a Secretaria de Saúde conseguiu antecipar o início da imunização para esta faixa etária.

A ampliação do grupo a ser vacinado foi possível porque as 72,8 mil doses de vacina que o GDF esperava receber chegaram na madrugada desta sexta (16). O carregamento será dividido entre primeira e segunda doses da seguinte forma:

43.140 doses para idosos de 65 e 64 anos (primeira dose);

2.237 doses profissionais das forças de segurança (primeira dose);

3.906 doses para profissionais de saúde (primeira dose);

23.535 para pessoas que precisem da segunda dose.

Sobre a primeira dose para profissionais de saúde, o GDF vai usar 508 doses que foram separadas no agendamento passado, ampliando o quantitativo para 4.414 doses.

Quanto à ampliação da faixa etária, a estimativa da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) é de que o DF tenha uma população com 64 e 65 anos composta por 40.515 pessoas sendo 20.804 com 64 anos e 19.711 com 65 anos.

Das 72.818 doses recebidas nesta sexta (16), 40.971 serão da vacina de Oxford e 31.847 da Coronavac.

Vacinação no fim de semana

A Secretaria de Saúde vai manter a vacinação no próximo fim de semana. Os postos serão divididos para atendimento a pé, de carro (drive-thru) e misto:

Atendimento a pé: Samambaia, Recanto das Emas, Ceilândia e Sobradinho;

Atendimento drive-thru: Lago Norte (Iguatemi), Jardim Botânico, Águas Claras (Unieuro), Taguaparque, Parque da Cidade;

Atendimento misto: Gama (Bezerrão), Guará, Planaltina.