Vacinação de 60 e 61 anos começa com grandes filas

População enfrentou o frio para guardar um lugar na fila. Vacinação nos postos de saúde começa às 8h, e nos drive-thrus, às 9h

Após a Secretaria de Saúde ampliar a faixa etária de vacinação contra a covid-19 para pessoas de 60 e 61 anos, os postos de imunização registraram filas grandes logo nas primeiras horas desta sexta-feira (30).

No drive-thru da Unieuro de Águas Claras, por exemplo, as pessoas foram cedo para a fila, mesmo com o frio de 17ºC:











A vacinação só começa às 9h nos drive-thrus e às 8h nos postos de saúde. Contudo, em alguns postos, os profissionais decidiram antecipar o horário devido à fila.

Pessoas com comorbidades

A vacinação foi ampliada não só para pessoas com 60 e 61 anos, mas também para cidadãos com comorbidades. Este grupo, no entanto, precisa agendar o dia que irá se vacinar. O agendamento está aberto a partir de hoje.

O site para agendamento é o https://vacina.saude.df.gov.br/. No site, está disponível a lista de comorbidades que o paciente precisa ter para conseguir agendar a vacinação.

Poderão se cadastrar pessoas com comorbidades que têm 18 anos ou mais. É preciso comprovar o problema de saúde por meio de documentos médicos, como exames e relatórios, no dia da vacinação.