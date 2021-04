Vacinação das forças de segurança do DF começa hoje

Por ora, estão disponíveis apenas 2.310 doses. Cada força de segurança montou um cronograma para priorizar servidores da linha de frente

A imunização dos profissionais das forças de segurança do Distrito Federal terá início a partir desta segunda-feira (5). A data inicial era o último sábado (3), mas a Secretaria de Saúde decidiu remarcar para que houvesse melhor preparo por parte dos policiais, bombeiros e afins.

Por ora, estão disponíveis apenas 2.310 doses. Como o quantitativo ainda não é suficiente para todo o grupo, a Secretaria de Saúde montou um cronograma pensado nos dias de hoje (5) e amanhã (6) com apenas uma parcela de cada força de segurança.

Os profissionais serão vacinados em unidades básicas de saúde (UBS) específicas. Veja o cronograma:

Polícia Militar (PMDF): 770 profissionais. Vacinação na UBS 1 Núcleo Bandeirante

Polícia Civil (PCDF): 350 profissionais. Vacinação na UBS 1 Guará

Polícia Federal (PF): 240 profissionais. Vacinação na UBS 1 Riacho Fundo

Polícia Rodoviária Federal (PRF): 70 profissionais. Vacinação na UBS 1 Candangolândia

Polícia Penal: 80 profissionais profissionais. Vacinação na UBS 4 Lúcio Costa

Corpo de Bombeiros (CBMDF): 460 profissionais. Vacinação na UBS 1 Estrutural

Ministério da Justiça: 120 profissionais. Vacinação na UBS 1 Candangolândia

Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF): 50 profissionais. Vacinação na UBS 1 Riacho Fundo

Sistema socioeducativo: 60 profissionais. Vacinação na UBS 4 Guará

Servidores do Departamento de Trânsito (Detran-DF) e do Departamento Penitenciário (Depen-DF) serão vacinados apenas na terça-feira (6). Os membros do Depen poderão se dirigir à UBS 1 da Candangolândia pela manhã. Já os do Detran serão imunizados na UBS 4 do Guará, pela tarde.

A organização e postos para aplicação das doses serão definidos de acordo com o plano interno de cada órgão e deverá levar em conta critérios como idade e maior exposição ao risco de contágio e transmissão.

Outros critérios

De acordo com o secretário, a divisão escalonada das doses levou em consideração critérios estabelecidos pela Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde (MS), informados por meio de nota técnica (Nº 297/2021).

O documento recomenda a disponibilização das doses para profissionais das forças de segurança e salvamento e forças armadas envolvidos diretamente nas ações de combate à covid-19, ordenados por prioridade. A ordem da vacinação segue da seguinte forma: trabalhadores envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes; trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar; trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a covid-19; trabalhadores envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público independente da categoria.