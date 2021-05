Vacinação: 22% dos profissionais de educação não compareceram

Secretaria de Saúde reservou 2.800 doses para atender aos profissionais de educação, na primeira semana, iniciada na sexta-feira (21)

Mateus Souza

[email protected]

Como de costume, no início da coletiva de imprensa sobre as ações do Governo do Distrito Federal (GDF) de combate à pandemia, o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, apresentou alguns dados acerca do monitoramento da doença no Distrito Federal, além de dados acerca da vacinação. Rocha alertou que 22% dos profissionais de educação que deveriam ter sido vacinados não compareceram para receber o imunizante, na última semana.

A Secretaria de Saúde reservou 2.800 doses para atender aos profissionais de educação, na primeira semana, iniciada na sexta-feira (21). O primeiro grupo é composto por funcionários que atuam em creches. No entanto, houve uma abstenção de 22% desses profissionais.

“Eu queria chamar atenção para os profissionais da educação, que começaram a vacinação na sexta-feira. De duas mil e oitocentas doses disponibilizadas para esses profissionais, duas mil e duzentas pessoas foram vacinadas. Então, 22% dos profissionais que foram indicados na lista da Secretaria de Saúde ainda não buscaram a imunização. É um número bem significativo”, salientou o secretário.

Rocha ainda frisou que a vacinação dos profissionais da saúde é fundamental para que haja a reabertura das escolas.

A imunização desses profissionais seguirá a partir da educação infantil, depois, o ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos finais, ensino médio e, por fim, ensino superior.

A lista com os profissionais da educação a serem vacinados é organizada pelo secretário da Educação, Leandro Cruz. A seleção leva em conta a ordem crescente da idade dos estudantes, além da vulnerabilidade social da unidade e a quantidade de alunos matriculados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No caso das escolas públicas, a secretaria de Educação elenca as pessoas para receberem a vacinação. Em relação às escolas particulares, as instituições elaboram essa lista e repassam à secretaria da Educação que, por fim, envia para a secretaria de Saúde.