Vacina contra a Influenza está disponível para toda a população do DF

A Secretaria de Saúde tem um estoque de mais de 500 mil doses do imunizante, que serão aplicados em 111 UBSs do DF

Buscando ampliar o público imunizado, a vacinação contra a Influenza foi estendida para toda a população. A partir de hoje (27), qualquer pessoa que queira se proteger contra esse vírus pode buscar a UBS mais perto. O estoque de vacinas a Secretaria de Saúde passa de 500 mil doses, que serão distribuídas em 111 locais. Confira a lista completa.

“É importante que as pessoas de vacinem, pois no fim do ano passado, tivemos um surto de influenza por todo o país. A vacina deste ano já traz a proteção contra esse vírus que circulou em 2021”, afirmou o subsecretário de Vigilândia em Saúde, Divino Valero.

A Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza foi iniciada em 4 de abril, mas era restrita aos idosos, professores e crianças de seis meses a cinco anos. Mas a meta, que era de vacinar pelo menos 90% das pessoas desses grupos prioritários, não foi atingida.

Com vacinas sobrando, a SES ampliou a cobertura vacinal para toda a população do DF na semana seguinte ao início do inverno, período de aumento no número de casos. A campanha seguirá até o fim do estoque de imunizantes.